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¿Por Qué BTS No Se Presentará en los Grammy 2027? Banda de K-Pop Envía Mensaje

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, integrantes de BTS, fijaron su postura ante los Premios Grammy, con un contundente mensaje para la Academia de la Grabación de Estados Unidos

BTS en el medio tiempo de la final del Mundial 2026BTS en el medio tiempo de la final del Mundial 2026. Foto: Reuters | Archivo

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¿Por qué BTS le dijo no a los Grammy 2027? La banda K-pop busca que su música trascienda barreras. Conoce su postura ante la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

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