¿Por Qué BTS No Se Presentará en los Grammy 2027? Banda de K-Pop Envía Mensaje

BTS sorprendió a su ARMY hoy, 29 de julio de 2026, al anunciar que decidió dar la espalda a los Premios Grammy 2027; aquí te contamos por qué la banda más famosa del K-pop, originaria de Corea del Sur, le dio un rotundo no a la Recording Academy (Academia de la Grabación de Estados Unidos).

¿Por qué BTS le dijo no a los Grammys?

Este miércoles, los 7 integrantes de BTS: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook publicaron, de forma simultánea, un mensaje en coreano, en sus historias de Instagram, en el que informaron que no participarán en los Premios Grammy por razones que tienen que ver con la barrera que divide la región y el idioma de la música.

“Decidimos no participar en el Grammy de este año. Esperamos que la música pueda ser escuchada y amada por sí misma en lugar de dividir por región o idioma. Gracias ARMY y a todos lo que siempre están con nosotros”, fue el mensaje que todos los integrantes de BTS publicaron hoy.

Mensaje de BTS por los Premios Grammy. Foto: Captura de pantalla Instagram @mnijungkook

Grammys y las nuevas categorías

El 16 de junio de 2026, la Academia de la Grabación de Estados Unidos anunció 5 nuevas categorías y reglas para la entrega de Premios Grammy del 7 de febrero de 2027, que contemplan:

Mejor Interpretación de Música Pop Asiática. Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B. Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional. Mejor Álbum de Música Folk Tradicional. Mejor Canción Latina.

La categoría Mejor interpretación de música pop asiática “reconoce la excelencia artística en interpretaciones de música pop asiática originarias de los mercados asiáticos", como el K-pop, el J-pop o el C-pop, y que estén escritos en uno o más idiomas asiáticos, indicó la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

El grupo BTS ha sido nominado a los Grammy en categorías de Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop y Mejor Vídeo Musical, pero nunca han ganado un galardón, pese a que los 7 integrantes tienen derecho al voto de la Recording Academy.

Se esperaba que BTS compitiera por varios de los máximos galardones de los Grammy, incluido Mejor Álbum del Año, con ARIRANG, y Mejor Canción, con SWIM.

ARIRANG, que lleva su nombre por una canción folclórica de Corea del Sur, incluye canciones con letras en inglés y explora temas que abarcan la identidad coreana.

Sin embargo, no habría cumplido los requisitos para la nueva categoría de los Grammy a la Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, porque exige que las candidaturas hagan un "uso significativo" de al menos una lengua asiática.

Críticos de la música han afirmado que las nuevas categorías de los Grammy encasilla a los artistas asiáticos, en lugar de reconocerlos junto a los cantantes internacionales.

BTS es el primer grupo íntegramente surcoreano en liderar la lista de sencillos de Billboard en Estados Unidos, logro que alcanzaron con Dynamite, su primer éxito completamente en inglés.

Será el 16 de noviembre de 2026 cuando la Academia de la Grabación anuncie a la lista de nominados para los Premios Grammy 2027.

WORLD TOUR ARIRANG 2026-2027

En marzo de 2026, BTS lanzó su quinto álbum de estudio, titulado ARIRANG, después de que todos terminaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, para dar paso a su esperado regreso a los escenarios, con una gira mundial sin precedentes.

BTS regresó con el WORLD TOUR ARIRANG, la primera gira desde 2018-2019, y después de que la que iban a realizar en 2020, que fue cancelada por la pandemia de Covid-19.

BTS dio 3 exitosos conciertos en el Estadio GNP, de la Ciudad de México (CDMX), en mayo de 2026, luego de que visitaron el Palacio Nacional, reuniendo a más de 50,000 personas en el Zócalo CDMX.

Se tiene previsto que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook vuelvan a México en 2027, sin que hasta el momento haya fechas confirmadas; mientras tanto, retomarán su exitosa gira en Estados Unidos, luego de su histórica participación en la final del Mundial 2026, durante el primer show de medio tiempo de la Copa del Mundo.

RMT