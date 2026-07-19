Contexto

Tras cinco semanas y media de competición y 104 partidos en tres países (México, Estados Unidos y Canadá), con la participación por primera vez de 48 selecciones, la Copa del Mundo de fútbol conocerá al final a su campeón. Pero antes de saber si el ganador será la Albiceleste de Lionel Messi o la Roja de Lamine Yamal, los espectadores en el estadio y los telespectadores de todo el planeta verán desfilar a estrellas del "showtime", que durará alrededor de 15 minutos e iniciará poco antes de las 14:00 horas.