Medio Tiempo del Mundial 2026 EN VIVO: De Madonna a BTS, ¿Quién Estará en el Show y Cuánto Dura?
El espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 está a la altura de un torneo fuera de lo común: de Tom Cruise a Madonna, pasando por Justin Bieber, Shakira y BTS. El estadio Nueva York Nueva Jersey se convertirá este domingo en "el escenario más grande del mundo".
Contexto
Tras cinco semanas y media de competición y 104 partidos en tres países (México, Estados Unidos y Canadá), con la participación por primera vez de 48 selecciones, la Copa del Mundo de fútbol conocerá al final a su campeón. Pero antes de saber si el ganador será la Albiceleste de Lionel Messi o la Roja de Lamine Yamal, los espectadores en el estadio y los telespectadores de todo el planeta verán desfilar a estrellas del "showtime", que durará alrededor de 15 minutos e iniciará poco antes de las 14:00 horas.