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Medio Tiempo del Mundial 2026 EN VIVO: De Madonna a BTS, ¿Quién Estará en el Show y Cuánto Dura?

El espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 está a la altura de un torneo fuera de lo común: de Tom Cruise a Madonna, pasando por Justin Bieber, Shakira y BTS. El estadio Nueva York Nueva Jersey se convertirá este domingo en "el escenario más grande del mundo".

Madonna estará en el show de medio tiempo del Mundial 2026 en vivoMadonna estará en el show de medio tiempo del Mundial 2026. Foto: Reuters

Contexto

Tras cinco semanas y media de competición y 104 partidos en tres países (México, Estados Unidos y Canadá), con la participación por primera vez de 48 selecciones, la Copa del Mundo de fútbol conocerá al final a su campeón. Pero antes de saber si el ganador será la Albiceleste de Lionel Messi o la Roja de Lamine Yamal, los espectadores en el estadio y los telespectadores de todo el planeta verán desfilar a estrellas del "showtime", que durará alrededor de 15 minutos e iniciará poco antes de las 14:00 horas.

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