Diseccionando el Cerebro Humano: ¿Cómo Funcionan los Hemisferios Derecho e Izquierdo?

Cada 22 de julio se conmemora el Día del Cerebro, uno de los órganos más estudiados del cuerpo humano que controla el funcionamiento de éste, así como el pensamiento y las emociones. Dada su complejidad, en N+ te compartimos cómo funcionan cada uno de los hemisferios cerebrales y cuáles son sus diferencias.

¿Sabes cuántas neuronas tiene el cerebro humano, y cuántas mueren al día?, en una nota previa ya te explicamos a qué convención ha llegado la ciencia sobre esta cifra. Además para qué entiendas la relevancia de este órgano también te dimos a conocer qué porcentaje del cerebro se utiliza realmente y cuánto pesa.

Tal como ocurre con todos los órganos del cuerpo humano, los hábitos se reflejan en la salud de una persona, por lo que en una nota previa ya te advertimos cuáles dañan tu cerebro sin que te des cuenta.

Así que para que sigas aprendiendo sobre este órgano, ahora exploramos la anatomía del cerebro.

¿Cuáles son las partes del cerebro y cuál es su función?

Para que vayas entrando en materia, debes saber que el cerebro está conformado en un 73 por ciento por agua y controla las actividades cognitivas (pensar, abstraer, leer), pero también las reacciones del organismo (acciones y funciones corporales).

El encéfalo está formado por miles de millones de células nerviosas, y se compone de tres partes principales: el cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y a continuación te detallamos cuáles son las funciones de cada una de las partes:

Cerebro: pensamiento, aprendizaje, resolución de problemas, emociones, memoria, habla, lectura, escritura y movimientos voluntarios. Cerebelo: Motricidad fina, equilibrio, postura. Tronco encefálico: respiración, frecuencia cardiaca, así como los nervios y músculos que se usan para ver, caminar, hablar y comer.

¿Cuántos hemisferios tiene el cerebro humano y cuáles son sus funciones?

El Centro Nacional de Biotecnología de la Información de Estados Unidos detalla que el cerebro se divide en dos hemisferios: izquierdo y derecho, que se dividen a partir de una fisura longitudinal, aunque ambos mantienen comunicación y contacto a través del cuerpo calloso.

A su vez, el hemisferio izquierdo y derecho se subdividen en lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal.

La Clínica de la Universidad de Navarra, en España, detalla que cada uno de los hemisferios tiene funciones específicas.

Hemisferio izquierdo: ligado a funciones analíticas y de procesamiento lógico.

Lenguaje: procesa el habla, escritura y comprensión verbal.

Matemáticas: maneja cálculos y razonamientos lógicos.

Control motor: controla los movimientos del lado derecho del cuerpo.

Hemisferio derecho: asociado a capacidades creativas y perceptuales.

Percepción espacial: ayuda en la interpretación de formas y distancias.

Creatividad: se relaciona con la música, el arte y habilidades emocionales.

Control motor: influye en los movimientos del lado izquierdo del cuerpo.

La Clínica de la Universidad también explica la importancia de la lateralidad, que no sólo determina qué hemisferio es dominante en un individuo, sino que influye en habilidades como el lenguaje, la motricidad y percepción.

De hecho, en la mayoría de las personas el hemisferio izquierdo es dominante, especialmente en los diestros. Mientras que los zurdos suelen tener mayor actividad en el hemisferio derecho del cerebro.

Y aunque cada hemisferio tiene funciones específicas, trabajan de forma conjunta a través del cuerpo calloso para coordinar actividades complejas.

SARR