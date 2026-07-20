Salud

Diseccionando el Cerebro Humano: ¿Cómo Funcionan los Hemisferios Derecho e Izquierdo?

Cada 22 de julio se conmemora el Día del Cerebro, uno de los órganos más estudiados del cuerpo humano que controla el funcionamiento de las acciones y pensamientos

Cerebro Humano exhibición. Hemisferios del cerebro humanoSabías que cada hemisferio del cerebro tiene funciones diferentes, conoce todo sobre este órgano que controla el Sistema Nervioso Central. Foto: Reuters.

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