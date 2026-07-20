Salud

Registran Tercer Caso de Gusano Barrenador en un Humano en Jalisco

Fue registrado un tercer caso de gusano barrenador en un humano, en el estado de Jalisco

Gusano barrenadorRegistran tercer caso de gusano barrenador en un humano en Jalisco. Foto: N+

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