Registran Tercer Caso de Gusano Barrenador en un Humano en Jalisco

Se registró un tercer caso de gusano barrenador en un humano, en Jalisco, el cual permanece activo, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado.

Cabe señalar que los otros dos casos ocurrieron en mayo del presente año, uno de ellos corresponde a un hombre de 48 años originario de Pihuamo, con diabetes e inmunosuprimido, que actualmente se encuentra en buen estado de salud.

El otro caso corresponde a una mujer de 83 años, quien vivía en Tenamaxtlán. De acuerdo con la Secretaría de Salud, esta paciente presentaba diversas comorbilidades y murió a consecuencia de un proceso infeccioso y de descompensación de una enfermedad crónico-degenerativa. El dictamen está en proceso de revisión por parte de las autoridades federales.

¿Qué se sabe de la plaga del gusano barrenador en Jalisco?

En Jalisco, el gusano barrenador, se aloja principalmente en el ganado. Hasta ahora se han registrado 914 casos, de los cuales 61 permanecen activos, los más recientes registrados en el municipio de Arandas y Poncitlán.

Además, el brote de humanos y ganado también ha alcanzado a mascotas como perros; se registran 61 casos, 10 de ellos activos. En todo Jalisco, la presencia de esta plaga ya alcanzó 81 de los 125 municipios.

Las autoridades recomiendan que en cuanto se sospeche de algún caso, será necesario reportarlo al 33 3818 2800.