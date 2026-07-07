Se Registra la Primera Muerte Relacionada con el Gusano Barrenador en Humanos, en Jalisco

Se registró la primera muerte relacionada con el gusano barrenador en Jalisco. Esto se sabe sobre el caso

Se registra el primer muerte por gusano barrenador en Jalisco.Foto: N+

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Impactante: Jalisco registra la primera muerte humana por gusano barrenador. Conoce los detalles de este caso y cómo afecta a la salud pública.

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