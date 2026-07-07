Se Registra la Primera Muerte Relacionada con el Gusano Barrenador en Humanos, en Jalisco

Se registró la primera muerte relacionada con el gusano barrenador en humanos en Jalisco, aunque el dictamen final permanece en proceso de revisión por parte de las autoridades federales.

El caso corresponde a una mujer de 83 años, residente del municipio de Tenamaxtlán, quien fue uno de los dos casos de miasis por gusano barrenador registrados en la entidad durante el mes de mayo.

¿Qué ocasionó la muerte?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la paciente presentaba diversas comorbilidades y falleció a consecuencia de un proceso infeccioso y de la descompensación de una enfermedad crónico-degenerativa.

El otro caso registrado en Jalisco corresponde a un hombre de 48 años originario de Pihuamo. Según la dependencia, el paciente padece diabetes, se encuentra inmunosuprimido y actualmente está en buen estado de salud.

¿Cómo ingresa al cuerpo humano el gusano barrenador?

Especialistas señalaron que, aunque no siempre se requieren heridas para que ocurra la infestación, el gusano barrenador también puede ingresar al organismo a través de orificios como los ojos, los oídos, la nariz o la boca.

En Jalisco, el gusano barrenador se aloja principalmente en el ganado. Hasta el momento se han registrado 825 casos, de los cuales 101 permanecen activos. El más reciente fue detectado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

La plaga también se ha presentado en perros. De acuerdo con la información disponible, se han confirmado 53 casos, de los cuales 11 continúan activos. Las autoridades señalaron que existen condiciones que favorecen la presencia de esta plaga.

¿Cuántos caso se han confirmado en el país?

En el último corte emitido por la Secretaría de Salud federal, se informó que durante 2025 se confirmaron 117 casos de miasis por gusano barrenador en el país. En lo que va de 2026 ya suman 344 casos, principalmente en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Yucatán.

Asimismo, durante este periodo se han registrado dos muertes por esta causa a nivel nacional: una en Oaxaca y otra en Yucatán. Mientras tanto, el caso registrado en Jalisco continúa en espera del dictamen final que emitan las autoridades federales.