¿Qué Hacer si Quedas Atrapado en Aglomeraciones o Multitudes? Así Puedes Salvar Vidas

El partido México vs Inglaterra ha generado mucha expectativa, por lo que se espera que miles de personas salgan a las calles a celebrar. Por eso, te decimos qué hacer si te quedas atrapado en aglomeraciones o multitudes para evitar una tragedia.

Luego del deceso de cuatro personas el 30 de junio de 2026, durante las celebraciones por el partido de México vs Ecuador, conmocionó a todo el país. Lo anterior llevó a las autoridades a reforzar la seguridad en las principales calles de la CDMX, con la finalidad de evitar riesgos.

Por ello, se instalarán y reforzarán al menos nueve puntos de salud o atención médica, desde la Alameda Central hasta la Puerta de los Leones en Chapultepec, para responder ante cualquier emergencia.

Si acudirás a apoyar a la Selección Mexicana en alguno de estos sitios, es importante que conozcas las rutas de salida o de evacuación que se han puesto en las glorietas, como la Diana, la del Ahuehuete, entre otras, a lo largo de Paseo de la Reforma.

Los especialistas refieren que una multitud aparentemente tranquila puede convertirse en un escenario de alto riesgo en pocos segundos. De hecho, ya se considera un peligro, cuando en un metro cuadrado hay más de seis personas.

Así que toma nota de todo lo que debes hacer en caso de que te quedes atrapado en aglomeraciones o multitudes durante las celebraciones por el partido México vs Inglaterra en la Ciudad de México.

¿Qué hacer si te quedas atrapado en aglomeraciones o multitudes?

El equipo de N+ consultó a varios especialistas para explicar cómo debes actuar en medio de aglomeraciones o multitudes; no importa si se trata solo de las celebraciones por el Mundial 2026, ya que también puedes aplicar estas medidas en otros eventos masivos, por ejemplo, en conciertos.

De acuerdo con el médico cirujano de la Cruz Roja Mexicana, Manuel Labariega, una persona que está de pie puede perder el conocimiento si permanece atrapada por varios minutos entre varias personas.

“Puede generar síntomas de mareo, pérdida de la conciencia e incluso, como lamentablemente sucedió, la muerte de la persona, y esto es justamente por compresión de estas estructuras vitales que alteran la dinámica pulmonar y cardiovascular”, explicó.

Entonces, si notas que ya no puedes mover libremente los brazos o que la multitud comienza a empujarte sin control, no debes intentar avanzar hacia adelante. Más bien tienes que desplazarte lentamente hacia los costados, donde la presión disminuye.

Es importante que nunca camines en sentido contrario a la multitud, ya que si lo haces, incrementa el riesgo de caer o quedar atrapado.

Ahora bien, si ya estás rodeado por una multitud, tienes que colocar los antebrazos frente al pecho para crear un pequeño espacio que facilite la respiración.

“Aquí lo que se sugiere es que las personas pongan las manos al frente y traten de caminar de manera perpendicular u oblicua, para de esta forma tratar de liberar los espacios”, afirmó.

Ojo, porque uno de los factores que son clave para estar alerta y poder reaccionar de forma adecuada en caso de estar atrapado en una aglomeración, es evitar acudir bajo los efectos del alcohol o sustancias que disminuyan tus reflejos.

“La multitud nos da una falsa valentía. A veces la emoción colectiva puede hacernos olvidar el peligro”, puntualizó.

¿Qué síntomas deben preocuparte?

La Secretaría de Salud señala que es importante reconocer las señales de alarma durante una emergencia médica en un evento masivo.

Entonces, si tú o alguna persona que esté cerca de ti presenta estos síntomas, es momento de pedir ayuda de inmediato:

Mareo, desmayo o confusión

Sensación de presión en el pecho

Dificultad para respirar

Calor extremo

Sudoración intensa

Piel muy caliente

EPP