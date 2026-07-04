¿Qué Hacer si Quedas Atrapado en Aglomeraciones o Multitudes? Así Puedes Salvar Vidas

Esto es lo que puedes hacer si quedas atrapado en aglomeraciones o empujones en eventos masivos, para salvar tu vida o la de otras personas

Esto es lo que puedes hacer si quedas atrapado en aglomeraciones para salvar tu vidaFoto: Cuartoscuro
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