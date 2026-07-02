OMS Declara el Fin del Brote de Hantavirus Iniciado en Crucero que Partió de Argentina

La OMS declaró como finalizado el brote de hantavirus que inició a bordo del crucero HV Hondius y que cobró la vida de 3 personas

HV HondiusOMS declara fin del brote de hantavirus iniciado a bordo del HV Hondius. Foto: Reuters

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El brote de hantavirus Andes en el crucero HV Hondius ha terminado, pero el riesgo persiste en Sudamérica. Conoce más sobre esta amenaza para la salud pública.

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