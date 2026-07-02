OMS Declara el Fin del Brote de Hantavirus Iniciado en Crucero que Partió de Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin del brote de hantavirus que inició en el crucero HV Hondius. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la organización, informó que el último sujeto que estuvo en contacto con los contagiados ha cumplido la cuarentena sin haber mostrado signos de infección.

El brote del hantavirus Andes contagió a 13 personas y cobró la vida de 3.

El crucero HV Hondius finalizó su recorrido en Róterdam, Países Bajos, donde fueron evacuados 120 pasajeros.

El brote de hantavirus que cobró la vida de 3 personas

Después de una emergencia sanitaria que puso en cuarentena a los pasajeros del crucero, la OMS ha puesto fin a la alerta por el brote de hantavirus ocurrido a bordo del HV Hondius. El barco zarpó desde Argentina, donde es común la presencia del virus Andes.

Dos pacientes, ambos adultos mayores, enfermaron a las pocas semanas de iniciado el viaje. Días antes de zarpar, habían acudido a un tour para la observación de aves donde habrían estado expuestos al virus.

Ellos habrían sido el punto de inicio del brote que sumó 13 casos y donde fallecieron 3 personas. Ahora, la última persona que estuvo en contacto con los contagiados ha cumplido su periodo en cuarentena. Al respecto, Tedros Adhanom Ghebreyesus señaló:

“La última persona que había estado en contacto con alguien expuesto al hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha terminado su período de cuarentena, ha dado negativo en los análisis y ha regresado a su casa”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. OMS Declara el Fin del Brote de Hantavirus

El último caso se registró el pasado 25 de mayo. Durante este periplo dio seguimiento a más de 650 contactos por parte de las autoridades sanitarias en 33 países.

Después de un largo periplo, el HV Hondius pudo atracar en Róterdam, donde fueron evacuados 120 pasajeros.

La amenaza del hantavirus, y de la variante Andes, sigue latente

Cada año en Sudamérica, miles de personas se contagian con la variante Andes del hantavirus tras tener contacto con un roedor. El brote a bordo del HV Hondius causó alarma mundial ante la transmisión entre personas, dado que esta es la única forma del virus que permite este tipo de contagio.

El hantavirus Andes no tiene cura y, a diferencia de otras formas del virus, no cuenta con una vacuna que prevenga la zoonosis.

Al respecto, Diana Rojas Álvarez, jefa de epidemias de alto impacto de la OMS, declaró en rueda de prensa que sigue siendo un riesgo para las zonas de Sudamérica donde circula de forma endémica:

“No obstante, el virus Andes y otros hantavirus siguen siendo una amenaza para la salud pública en Sudamérica y en otras zonas endémicas”.

Con información de EFE y AFP