Mariana Bernal, Arquera Mexicana Fue Suspendida por Dopaje Hoy, ¿Qué Pasará con sus Medallas?

Mariana Bernal Sánchez, arquera mexicana especializada en arco compuesto, fue sancionada este 2 de julio 2026 por la International Testing Agency (ITA) tras dar positivo por nandrolona en un control antidopaje. La sanción incluye estar fuera de competencia durante los próximos 3 años.

La prueba se le realizó fuera de competencia en septiembre de 2025, sin embargo, la arquera aceptó la sanción y no impugnó el resultado. La suspensión estará vigente hasta diciembre de 2028, por lo que quedará fuera de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que se realizarán del 14 al 30 de julio de 2028.

Mariana ganó medalla de oro por equipos en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco 2025 en China, pero ¿qué pasará con esta medalla tras la sanción?

¿Mariana Bernal Perderá sus medallas?

Como el resultado fue obtenido después de la toma de la muestra antidopaje, el 29 de septiembre de 2025, la resolución establece que todos sus resultados individuales entre esa fecha y el inicio de su suspensión provisional, la cual arranca el 22 de diciembre de 2025, quedan anulados.

Por lo que perderá el oro que ganó en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en China.

Por otro lado, podrá conservar la medalla de oro por equipos que obtuvo en el Campeonato Mundial de Gwangju, Corea del Sur, ya que el torneo se disputó del 5 al 12 de septiembre de 2025, antes del control antidopaje del 29 de septiembre de ese año.

¿Quién es Mariana Bernal Sánchez?

Nació el 19 de febrero de 2003 en Jalisco.

Fue medalla de oro por equipos en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco 2025 en China. En octubre de ese año, Mariana Bernal ganó el oro, mientras que Maya Becerra la plata dentro de la Final de Copa del Mundo 2025, celebrada en Nankín, China.

Con esta medalla de oro, Bernal dio a México su primera medalla dorada en esta prueba desde su creación en 2006, edición que se llevó a cabo en Yucatán.

Ese día, dijo:

“Me siento muy feliz y afortunada de que la vida me haya dado la oportunidad de representar a México al máximo nivel. Todo el esfuerzo que he invertido dio frutos”.