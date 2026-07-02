Mariana Bernal, Arquera Mexicana Fue Suspendida por Dopaje Hoy, ¿Qué Pasará con sus Medallas?

La arquera mexicana medallista de oro en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco 2025 fue sancionada hoy por la International Testing Agency

Suspenden a Mariana BernalGobierno de México

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Mariana Bernal, medallista de oro, enfrenta una suspensión de 3 años por dopaje. ¿Cómo afecta esto su carrera y sus logros?

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