¿Cómo Fue la Captura de "Kenzo"? Así Ocurrió la Agresión del Tigre de Bengala

La captura de "Kenzo", el tigre de Bengala que escapó de un establecimiento privado en Tepetlaoxtoc, Estado de México, terminó con la muerte del ejemplar luego de que atacara al personal que participaba en el operativo de rescate, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con la dependencia, el operativo de búsqueda y rescate concluyó la mañana de este jueves, cuando el felino fue localizado por personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna (Cepanaf), el Parque Ecológico Zacango, el Parque Zoológico de Moroleón, Protección Civil del Estado de México, policías municipales y estatales, además de inspectores de la Profepa.

Así ocurrió la captura de Kenzo

Durante las maniobras para capturar al tigre con vida, médicos veterinarios intentaron sedarlo mediante el uso de dardos tranquilizantes.

Sin embargo, la Profepa informó que, mientras se desarrollaban las labores de rescate, el tigre atacó al personal presente, generando un riesgo inminente para la integridad física del equipo.

Ante esa situación, las fuerzas de seguridad que participaban en el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, como parte del protocolo aplicado en este tipo de circunstancias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Confirman Muerte de Tigre de Bengala que Escapó de un Santuario en el Estado de México

Tras la intervención, el ejemplar recibió atención médica inmediata por parte de veterinarios de la Cepanaf, del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal.

Posteriormente, Kenzo fue trasladado a las instalaciones de Reino Animal para recibir atención especializada; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal veterinario, el tigre falleció.

Profepa clausura el lugar del que escapó el tigre

Después del escape de Kenzo, la Profepa realizó una inspección en el Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) Animal Experience, establecimiento privado del que salió el felino.

Como resultado de la revisión, la autoridad detectó irregularidades en las instalaciones y en el cumplimiento del Plan de Manejo, entre ellas encierros distintos a los autorizados y áreas de confinamiento que se encontraban en construcción y rehabilitación.

Por ello, la dependencia impuso una clausura total temporal al establecimiento, aseguró nueve ejemplares de vida silvestre y suspendió todas las actividades comerciales, de exhibición y de manejo no esencial, permitiendo únicamente las labores de alimentación y aquellas necesarias para garantizar el bienestar de los animales.

En seguimiento al tema del tigre de bengala de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que, durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate… pic.twitter.com/hlobGEeUcc — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

Asimismo, la Profepa informó que dará seguimiento al procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes y verificar el cumplimiento de las medidas impuestas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa lamentaron la muerte de Kenzo y reiteraron su compromiso con la protección de la vida silvestre, la supervisión de los centros de manejo de fauna silvestre y el fortalecimiento de las medidas de seguridad para el manejo responsable de ejemplares en cautiverio.

AMP