¿Cómo Fue la Captura de "Kenzo"? Así Ocurrió la Agresión del Tigre de Bengala

Mientras se desarrollaban las labores de rescate, el tigre atacó al personal presente, generando un riesgo inminente para la integridad física del equipo

El ejemplar recibió atención médica inmediata; pese a estos esfuerzos, falleció. Foto: ProfepaEl ejemplar recibió atención médica inmediata; pese a estos esfuerzos, falleció. Foto: Profepa

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