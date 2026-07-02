Muerte de "Kenzo", el Tigre de Bengala en Peligro de Extinción: ¿Cuántos Quedan en el Mundo?

Luego de darse a conocer la muerte del tigre de bengala “Kenzo” en Tepetlaoxtoc, Estado de México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) precisó que, durante las maniobras para ser sedado y capturado, el ejemplar atacó al personal presente, así se mencionó a través de un comunicado.

"Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate repelieron la agresión. El ejemplar recibió atención médica inmediata; pese a estos esfuerzos, falleció".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Capturan a Tigre de Bengala que Escapó en Tepetlaoxtoc, Edomex ¿A Dónde será Trasladado?

Esta situación ha generado polémica entre usuarios en redes sociales, porque los tigres de Benagala sufren peligro de extinción.

¿Cuántos tigres de Bengala quedan en el mundo?

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) los tigres de Bengala están oficialmente clasificado en peligro de extinción, se estima que quedan entre 3 mil 700 y 4 mil 500 ejemplares en estado salvaje en todo el mundo.

Aunque la población global de tigres ha mostrado una ligera recuperación gracias a estrictas políticas de conservación en países como India, la pérdida de su hábitat, el cambio climático y la caza furtiva siguen siendo amenazas críticas para su supervivencia.

Respecto al suceso en México, las autoridades ambientales confirmaron la muerte de "Kenzo", un tigre de Bengala blanco que había escapado el 27 de junio de 2026 de un santuario privado y autorizado llamado Animal Experience México, ubicado en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Manejo de anestesia y arma de fuego

Tras un operativo de búsqueda que duró cerca de 60 horas utilizando drones térmicos, el felino murió durante las maniobras de recaptura. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) ha exigido a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) esclarecer las causas del deceso, señalando presuntas anomalías en el manejo de la anestesia o el uso de armas de fuego.

Al respecto Ernesto Zazueta, presidente de AZCARM, denunció que "Kenzo", el tigre blanco de Bengala que permaneció cuatro días fuera de resguardo en la zona boscosa de Tepetlaoxtoc, murió tras ser capturado.

HVI