Muerte de "Kenzo", el Tigre de Bengala en Peligro de Extinción: ¿Cuántos Quedan en el Mundo?

La muerte del tigre de Bengala "Kenzo" ha generado polémica entre usuarios en redes sociales, porque están catalogados en peligro de extinción en todo el mundo

¿Por Qué Murió "Kenzo" en México si Tigres de Bengala Sufren Extinción? Cifra Ejemplares Quedan en MundoEl tigre de bengala Kenzo recibe atención veterinaria luego de recibir disparos de arma de fuego de cuerpos de seguridad en Tepetlaoxtoc, Edomex. Foto: Profepa

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La Profepa destaca el riesgo inminente que representó el felino en las maniobras de recaptura, por lo que fuerzas de seguridad "repelieron la agresión" del ejemplar, animalistas recriminan la falta de capacitación de personal ante estas situaciones

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