Precio del Dólar Hoy Miércoles 19 de Agosto de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy miércoles 19 de agosto de 2026 en México es de 17.06 pesos por billete verde en promedio.

Este martes 18 de agosto, el peso mexicano tuvo una depreciación en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

La divisa nacional perdió el 0.15%, presionada por la publicación de las minutas de la Reserva Federal y la crisis en Medio Oriente.