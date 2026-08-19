México Rechaza Cuota Antidumping Preliminar de EUA a Fresas Mexicanas

La Secretaría de Economía (SE) rechazó la imposición de una cuota preliminar de hasta 5.28% a las fresas mexicanas por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés), luego de que la dependencia determinara que los productores mexicanos incurren en presunto "dumping".

En un comunicado, la SE cuestionó que las autoridades del país vecino del norte introdujeran una diferencia para definir a las "fresas de invierno" y "fresas en general".

De ahí que acusó una aplicación "arbitraria" en conceptos que alteran la investigación comercial y podrían perjudicar a casi 5 mil productores de fresa en el país, de los cuales, 97% tienen 10 hectáreas o menos de este cultivo.

"El Gobierno de México manifiesta su grave preocupación por la resolución preliminar del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) de este martes, en la cual, determina que existe “dumping” por parte de los exportadores de fresa de México", se informó.

El "dumping" es una práctica comercial en la que un producto se exporta a un precio inferior a su valor normal.

En este caso, Estados Unidos estimó márgenes de "dumping" de entre 3.37 y 5.28 por ciento, dependiendo de la empresa, con un promedio de 4.83 por ciento para la mayoría de los exportadores mexicanos.

Según la autoridad mexicana, la determinación podría impactar a 151 mil trabajadores.

"El fallo del DOC podría ser utilizado como antecedente para otros productores estadounidenses contra otras exportaciones hortofrutícolas mexicanas", alertó la SE.

La investigación inició el 31 de diciembre de 2025, luego de que productores de Florida solicitaran la imposición de derechos antidumping contra las exportaciones de fresa mexicana.

Para marzo de 2026, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó preliminarmente que no había bases para considerar las fresas de invierno como un producto diferente a las fresas, ni para establecer un mercado regional en Estados Unidos.

Sin embargo, el Departamento de Comercio sostiene ambos conceptos en su resolución preliminar.

La dependencia a cargo de Marcelo Ebrad sostiene que los supuestos de la resolución preliminar del DOC no son consistentes con el Acuerdo Antidumping de la OMC ni con diversos artículos del T-MEC.

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México expresa su preocupación por la decisión preliminar del Departamento de Comercio de los Estados Unidos contra la fresa mexicana



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El gobierno mexicano adelantó que dará seguimiento a las siguientes etapas del procedimiento hasta la resolución final de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, que se espera conocer a principios de 2027.

En la cadena de la fresa se emplean aproximadamente 151 mil personas entre trabajadores permanentes y temporales, indicó la Secretaría de Economía.

En 2025, México exportó 263 mil toneladas de fresa a Estados Unidos, por un valor de mil millones de dólares. Otros destinos son Canadá, Chile, Japón y Guatemala.

Usualmente, México está en el top 5 de la producción mundial de la frutilla. Michoacán, Guanajuato, Baja California, Jalisco y Ciudad de México son las entidades con mayores exportaciones.

Con información de Mónica Garduño

ASJ