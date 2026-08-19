Economía

México Rechaza Cuota Antidumping Preliminar de EUA a Fresas Mexicanas

La Secretaría de Economía advirtió que la resolución afectaría a casi 5 mil productores de la fruta en el país

FresaSegún la autoridad mexicana, la determinación podría impactar a 151 mil trabajadores. Foto: Cuartoscuro.

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