Resultados Lotería Nacional Hoy 18 de Agosto 2026: Ganadores Sorteo Especial 315

Hoy la Lotería Nacional entrega 27 millones de pesos como premio mayor, así que si compraste un "cachito" para el Sorteo Especial 315, sigue leyendo porque en N+ te damos a conocer la lista completa de números ganadores.

El billete del Sorteo Especial de agosto 2026, que se celebra este martes 18, está dedicado a la exposición fotográfica "Tierra de Campeones", una expresión cultural de México Imparable que busca reconocer la trayectoria y legado de las mujeres corredoras de México, especialmente de los pueblos originarios.

Éste forma parte del Calendario de Sorteos de agosto de la Lotería Nacional, y en una nota previa te compartimos cuántas rifas están programadas para este mes y qué premios entregan.

La Lotería Nacional lanzó una serie de billetes con distintos diseños con motivo del Sorteo Especial 315 que se celebra este martes 18 de agosto de 2026. Foto: Lotería Nacional.

La ceremonia de premiación en la que la Lotería Nacional dará a conocer a los ganadores de la velada, iniciará en punto de las 20:00 horas. Allí los Niños Gritones darán a conocer los números premiados y el monto qué obtuvieron.

Será poco después de las 8 de la noche cuando encuentres aquí la lista de números ganadores del Sorteo Especial 315, así como el billete que obtuvo el Premio Mayor de 27 millones de pesos.

El número 54054 obtiene premio de 27,000,000.00 pesos.

El número 39518 obtiene premio de 3,000,00.00 pesos.

El número 59725 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 51272 obtiene premio de 400, 000.00 pesos.

El número 34287 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 57191 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 42063 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 23725 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 45678 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 21215 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 46994 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 06286 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 12922 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 33331 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 45398 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 36090 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 54962 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 01203 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 16554 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 59048 obtiene premio de 127,000.00 pesos

Como de adelantamos, el Sorteo Especial se celebra sólo una vez al mes y se lleva a cabo en dos series, ofreciendo un total de 80 millones 683 mil 600 pesos en premios.

De modo que si inviertes 60 pesos en "un cachito" o billete, puedes ganar hasta 675 mil pesos. Mientras que si compras una serie (20 cachitos) por 1,200 pesos, participas por el premio de 13.5 millones.

Si deseas tentar a la suerte y adquirir dos series (40 cachitos) por 2 mil 400 pesos, estás participando para ganar el Premio Mayor de 27 millones.

Toma en cuenta que ésta se publica un día después del sorteo, de modo que para consultar los números ganadores de hoy, debes revisar mañana. O bien consultar la lista de premios virtual.

SARR