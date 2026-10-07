México Pierde Ante Chile y Cierra la Fecha FIFA Sin Victorias

La Selección Mexicana sufrió una derrota por ⁠2-0 ante su similar de Chile en el cierre de la gira por Estados Unidos que marcó el inicio de la gestión de Rafael Márquez como ​Director Técnico.

El conjunto Tricolor terminó esta fecha FIFA sin conocer la victoria en cuatro partidos, luego de empatar previamente 1-1 ante Colombia y Perú, además de la goleada de 3-0 contra Estados Unidos el sábado.

Fueron los primeros cuatro encuentros luego del Mundial 2026, organizado por los tres países de Norteamérica.

En el último partido de la gira, ⁠disputado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, la Selección Nacional estuvo cerca de anotar en el minuto cinco con un ‌peligroso disparo de Jesús Gallardo que desvió el portero ‌chileno Lawrence Vigouroux.

Chile respondió a los 11 ⁠minutos con un disparo de Gonzalo Tapia que atajó el portero Alex Padilla.

La selección sudamericana volvió a poner en peligro la portería de México a los 28 minutos con un ​disparo de Maximiliano ​Gutiérrez que ‌salió ‌muy cerca del poste izquierdo.

Vigouroux evitó de nueva cuenta el gol de México al lanzarse para desviar un potente disparo de Roberto Alvarado a los 32 minutos.

El portero chileno ​volvió a salvar su portería a los 48 minutos al desviar un disparo de Obed Vargas.

Chile se ‌puso en ventaja ‌a los 54 minutos cuando Gutiérrez escapó por velocidad tras un pase de Tapia y definió de derecha ante la salida del portero.

El segundo gol de Chile cayó a los 65 minutos cuando Vicente Pizarro aprovechó un error defensivo de Johan Vásquez, quien no pudo ‌cortar un pase de Darío Osorio, para definir de zurda ante la salida de ⁠Padilla.

De esta manera, México tendrá que mostrar un mejor funcionamiento para sus próximos compromisos que serán en noviembre ​cuando ​enfrente a ​Jamaica ‌a visita recíproca en los Cuartos ​de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

ASJ