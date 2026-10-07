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México Pierde Ante Chile y Cierra la Fecha FIFA Sin Victorias

El Tricolor tendrá que mostrar un mejor funcionamiento para sus próximos compromisos que serán en noviembre

MéxicoEl Tricolor se enfrentará a Jamaica en noviembre en la segunda prueba para la era de Rafa Márquez. Foto: EFE.

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