Javier Aguirre volvió a ganar con el Valencia, equipo al que llegó con la encomienda de sacarlos de la zona de descenso en la liga de España. El estratega mexicano ya lleva seis compromisos dirigidos con el cuadro "che" y esta fue apenas su segunda victoria.

Valencia venció 1-0 al Rayo Vallecano en la Jornada 13 de LaLiga, gracias al gol de José Manuel Arias. Este resultado le sirve a la escuadra valenciana para salir, al menos de manera momentánea, de la zona de descenso ya que con los tres puntos de hoy, llegó a 12 unidades.

Sin embargo, el equipo de Javier Aguirre no podrá terminar la décimo tercera fecha del campeonato fuera de los tres últimos lugares, ya que el partido Levante vs Elche hará que cualquiera de los dos equipos lo supere en la tabla. Aún así, el resultado que más le favorece al equipo del entrenador mexicano sería un empate.

"Vamos por el camino correcto": Javier Aguirre

Luego de vencer al Rayo Vallecano, Javier Aguirre compareció ante la prensa y aseguró que su equipo va por el camino correcto y enfatizó la capacidad de respuesta de sus futbolistas, ya que el equipo venía de una derrota ante el Real Madrid.

"Muy importante porque veníamos de una derrota muy dolorosa. Eso te va minando el ánimo verte en descenso y hoy es una victoria que nos da una alegría y la gente estará contenta. Vamos por el camino correcto, aunque despacio", fueron las palabras del estratega.

El próximo partido del Valencia en LaLiga será ante el Osasuna en el estadio de Mestalla, el domingo 29 de noviembre.