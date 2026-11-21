Arrancó la última jornada de la fase regular en el Torneo Apertura 2026. La Liga MX está a punto de entrar a la Liguilla, la cual arranca desde los cuartos de final, y te contamos cuándo empieza y cómo marcha la tabla de posiciones de cara al final de la fase regular.

La Jornada 17, la última del campeonato, decidirá varias cosas de cara a la Liguilla. Entre ellas, conoceremos al líder de la tabla, ya que tanto Chivas, Cruz Azul y América tienen posibilidades de terminar en lo más alto. Además, la décimo séptima fecha otorgará los últimos boletos para los cuartos de final.

Cabe mencionar que, a diferencia de otros torneos, en el Apertura 2026 no habrá Play-In. Esto quiere decir que solamente los primeros ocho lugares van a clasificarse. Aquí te dejamos la tabla de posiciones de la Liga MX al momento.

Tabla de posiciones de la Liga MX al momento

Con casi todos los partidos de la Jornada 17 ya disputados, Cruz Azul ocupa el primer lugar seguido del América y de las Chivas. Además ya quedaron definidos los ocho invitados a la Liguilla, pues Monterrey, León y Pachuca lograron meterse a la Fiesta Grande del futbol mexicano y dejaron fuera a clubes como Santos, Tijuana y Pumas.

Así marcha la tabla hoy:

Cruz Azul - 32 pts. América - 30 pts. Chivas - 30 pts. Atlas - 28 pts. Toluca - 27 pts. Monterrey - 27 pts. León - 26 pts. Pachuca - 25 pts. Tijuana - 25 pts. Santos - 25 pts. Pumas - 21 pts. Puebla - 20 pts. Atl. San Luis - 20 pts. Querétaro - 20 pts. Tigres - 15 pts. Atlante - 14 pts. Necaxa - 13 pts.

¿Cuándo empieza la liguilla del Apertura 2026?

Ya que la fase regular del Torneo Apertura 2026 finaliza este domingo 22 de noviembre, la Liguilla comenzará de manera inmediata. La fase final del Apertura 2026 de la Liga MX va a comenzar el 25 y 26 de noviembre con los juegos de ida de los Cuartos de Final; los partidos de vuelta se juegan el 28 y 29.