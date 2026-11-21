Este domingo termina la fase regular del futbol mexicano y uno de los juegos más atractivos es el Guadalajara vs Cruz Azul y debido a que hablamos de un partido adelantado de Liguilla, muchos aficionados quieren saber dónde ver en vivo el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Apertura 2026.

Para aclarar las dudas de a qué hora y en qué canal juega Chivas vs Cruz Azul, te compartimos el horario y dónde se puede mirar la transmisión en vivo gratis del partido de la Liga MX 2026, pues en N+ te preparamos una alternativa para disfrutar del compromiso ante la falta de opciones por TV abierta.

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¿A qué hora juega Chivas vs Cruz Azul hoy y en qué canal?

ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 17:07 horas (5:07 de la tarde, tiempo del centro de México) de este domingo 22 de noviembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Akron, recinto que se ubica en la entidad de Guadalajara. Estos son los horarios de inicio del partido en diferentes ciudades del territorio mexicano:

16:07 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora.

15:07 pm en Tijuana, Baja California.

17:07 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

18:07 pm en Cancún, Quintana Roo.

Si estás buscando dónde ver Guadalajara vs Cruz Azul, debes saber que el juego no va a pasar gratis por ningún canal de TV abierta gratis hoy, pues el partido solo se va a transmitir vía streaming online por una plataforma de requiere de suscripción.

Dónde ver Chivas vs Cruz Azul en vivo gratis

Ya que el encuentro no va por TV abierta, la transmisión del partido de Chivas vs Cruz Azul va a estar disponible en vivo online gratis en México a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del juego de la Jornada 17 de la Liga MX 2026.

Ambos equipos llegan a este partido ya clasificados para la Liguilla MX 2026, pero lo que está en juego es el liderato de la tabla general. Hasta ahora, Cruz Azul ocupa el primer lugar, con 32 unidades, mientras que el Guadalajara es tercero, con 30 puntos, o sea solo dos puntos los separan.

AO