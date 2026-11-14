Erik Lira Tiene Oferta para Salir de Cruz Azul y No es de Europa

Luego de sus grandes actuaciones a lo largo de la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, Erik Lira estuvo muy cerca de irse a Europa. El centrocampista de Cruz Azul recibió múltiples ofertas, pero la que estuvo más cerca de concretarse fue la del AS Mónaco, equipo con el que incluso presentó exámenes médicos.

Sin embargo, al final el fichaje de Lira se cayó y el mexicano se quedó en la Liga MX con el Cruz Azul. La razón detrás del fallido traspaso fue que el conjunto monegasco no logró liberar a tiempo la plaza de extranjero que necesitaba para inscribir a Erik Lira.

Aún así, la puerta quedó abierta para el mediocampista ya que incluso el club le ofreció una disculpa por lo ocurrido. "Hablamos con él, pedimos perdón por no poderlo hacer. Es un tema humano y es una de las partes duras de este trabajo del mercado de fichajes", dijo Thiago Scuro, CEO del club francés.

Además, el entrenador del Mónaco, el brasileño Filipe Luis, aseguró que seguiría intentando fichar a Lira cuando se abriera el próximo mercado de transferencias en enero de 2027. Sin embargo, hay un equipo de la Liga MX que quiere frustrar el sueño europeo de Lira ya que la directiva de Cruz Azul recibió una nueva oferta por el seleccionado nacional.

Atlas puso oferta millonaria por Erik Lira

De acuerdo con información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, el Atlas lanzó una oferta a la directiva de Cruz Azul para hacerse con los servicios de Erik Lira. Dicha propuesta rondaría los 11 millones de dólares y sería bien vista por el equipo cementero, aunque la decisión final estaría en manos del jugador.

En ese sentido, cabe recordar que Lira ya rechazó una oferta millonaria en el mercado de fichajes pasado, pues un club del futbol árabe quiso ficharlo, pero él decidió no salir y esperar ofertas de Europa, mismas que por ahora no habría en la mesa.