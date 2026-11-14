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Erik Lira Tiene Oferta para Salir de Cruz Azul y No es de Europa

El mediocampista mexicano estuvo muy cerca de llegar al futbol europeo, pero su fichaje se cayó

Erik Lira durante un partido con Cruz AzulErik Lira durante un partido con Cruz Azul | Foto: Reuters

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¿Erik Lira se Va del Cruz Azul? Esta Es la Oferta que Tiene para Salir del Club y No Es de Europa | N+