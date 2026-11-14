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¿Cómo le Fue a Portugal en su Primer Partido Sin Cristiano Ronaldo?

El máximo goleador en la historia de la selección portuguesa anunció su retiro del equipo nacional hace unos días

Jugadores de la selección de Portugal en el primer partido desde el retiro de Cristiano RonaldoJugadores de la selección de Portugal en el primer partido desde el retiro de Cristiano Ronaldo | Foto: AFP

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