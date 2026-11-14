¿Cómo le Fue a Portugal en su Primer Partido Sin Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo decidió retirarse del futbol internacional a sus 41 años de edad y luego de la polémica que lo rodeó tras la pasada Fecha FIFA, cuando el goleador tuvo varios desacuerdos con el entrenador de Portugal, Jorge Jesús.

El máximo anotador en la historia del futbol a nivel de selecciones y, por ende, goleador histórico de Portugal, dijo adiós al cuadro lusitano con una carta emitida en sus redes sociales. Ronaldo se marchó con 146 goles anotados y este sábado 14 de noviembre comenzó oficialmente una nueva era en el futbol portugués.

El equipo de Jorge Jesús se enfrentó a Dinamarca en el Estadio Municipal de Braga, para jugar el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos en la UEFA Nations League. Portugal llegaba con paso perfecto, pero tal y como le sucedió a Argentina tras el retiro de Messi, perdió su primer juego sin Cristiano Ronaldo en la convocatoria.

Portugal pierde su primer partido desde el retiro de Cristiano Ronaldo

Aunque es cierto que de los cuatro partidos que Portugal había ganado bajo el mando de Jorge Jesús, Cristiano Ronaldo solamente jugó uno, el encuentro ante Dinamarca de hoy fue el primero que la selección lusa enfrentó sin el máximo referente histórico.

El resultado final de este duelo fue una sorprendente goleada de 1-4 en favor del cuadro danés, que se llevó tres puntos muy importantes en el juego que, además, sirvió para homenajear a Cristiano Ronaldo y a su gran trayectoria con la camiseta de su país.

Portugal, pese a la derrota, se mantiene como líder del Grupo D con 12 puntos. Dinamarca, por su parte, llegó a 9 unidades y está a un empate de amarrar su boleto a la siguiente ronda de la UEFA Nations League. En ese sentido, la última fecha de la fase de grupos enfrentará a los daneses contra Noruega, mientras que los portugueses se medirán a Gales.