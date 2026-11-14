Seguridad

Periodistas Bajo Amenaza: Entre Asesinatos, Decenas de Ataques y el Asedio del CJNG

Entre 2017 y 2022, ocho periodistas fueron asesinados mientras estaban bajo custodia de este mecanismo de protección federal, según una investigación de Amnistía Internacional y el CPJ

Jonathan Cuevas, periodista en el Mecanismo de Protección que ha denunciado las omisiones de este sistema.Jonathan Cuevas, periodista en el Mecanismo de Protección que ha denunciado las omisiones de este sistema. Foto: AP.
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