Enfrentamiento en Silao, Guanajuato, Deja Seis Muertos del CJNG, Confirman Autoridades

Un enfrentamiento entre integrantes de las fuerzas federales y presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó seis personas muertas en el municipio de Silao, Guanajuato, informó la Secretaría de la Defensa.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron el viernes 13 de noviembre de 2026, cuando elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fuerza de Seguridad Pública del Estado, atendían una denuncia ciudadana en la comunidad de La Aldea.

Durante la intervención, personal militar fue agredido con armas de fuego desde un inmueble por integrantes de un grupo delictivo. Los elementos repelieron el ataque y, como resultado, seis presuntos integrantes del CJNG fallecieron en el lugar.

Tras en el enfrentamiento se aseguraron 13 armas de fuego

La Defensa informó que, después de la agresión, las autoridades aseguraron 13 armas de fuego, cargadores y cartuchos de distintos calibres, además de equipo táctico, vehículos, motocicletas y droga.

Tras el enfrentamiento, se reforzó la seguridad en la zona y autoridades ministeriales realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Irapuato, Guanajuato, para continuar con las investigaciones correspondientes.