Seguridad

Enfrentamiento en Silao, Guanajuato, Deja Seis Muertos del CJNG, Confirman Autoridades

Guardia Nacional y Ejército Mexicano repelieron una agresión armada en la comunidad de La Aldea; aseguraron armas, vehículos y droga

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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