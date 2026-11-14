Cae Presunto Agresor de Policías Durante las “Muerteadas” en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre señalado como J. E. L. D., por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio, narcomenudeo y lesiones, en agravio de elementos de la Policía Municipal de Guadalupe Etla.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron la mañana del 2 de noviembre de 2026, durante las celebraciones conocidas como “muerteadas”, en el municipio de Guadalupe Etla.

El expediente señala que, mientras los policías instalaban vallas de seguridad sobre la calle Hidalgo, el ahora detenido presuntamente atacó con un cuchillo al director de la corporación. Durante el forcejeo, el mando policial resultó lesionado, pero los agentes lograron someter al agresor y asegurar el arma blanca.

En esa primera intervención, los uniformados también encontraron entre sus pertenencias envoltorios con una sustancia identificada como metanfetamina, conocida como cristal.

Grupo de 20 personas habría rescatado al detenido

Posteriormente, un grupo de aproximadamente 20 personas habría llegado de manera violenta a las celdas de la Policía Municipal, donde arrebató al detenido y agredió físicamente a los uniformados.

Según la Fiscalía, los policías intentaron resguardarse sobre la calle al verse superados en número, pero fueron alcanzados por los agresores. Como consecuencia, varios elementos resultaron lesionados.

Tras los hechos, la FGEO inició las investigaciones mediante la Vicefiscalía General de Control Regional y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), cuyos trabajos permitieron localizar al ahora imputado y ejecutar la orden de aprehensión.

La Fiscalía informó que esta detención corresponde a la primera de las personas implicadas en la agresión. El hombre quedó a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, mientras continúan las investigaciones para reunir más datos de prueba e identificar a los demás responsables.