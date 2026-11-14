Seguridad

Cae Presunto Agresor de Policías Durante las “Muerteadas” en Oaxaca

El hombre es investigado por tentativa de homicidio, narcomenudeo y lesiones, tras un ataque contra elementos municipales de Guadalupe Etla

DetenidoDetuvieron a un hombre por su presunta relación en una agresión contra policías en Oaxaca. Foto: Fiscalía General de Oaxaca
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Detienen a Sospechoso de Atacar Policías en 'Muerteadas', en Oaxaca | N+