¿Quién es Gabito Ballesteros y De Dónde Es? Estatura y Nombre del Cantante Detenido en Querétaro

Ya está confirmado que Gabito Ballesteros fue detenido luego de cancelarse su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 y debido a que se trata de uno de los artistas más populares del momento en México, acá te decimos quién es, de dónde es, cuántos años tiene, su estatura y nombre completo del joven cantante.

Fue durante la madrugada del sábado 14 de noviembre que las autoridades realizaron la detención de Gabito Ballesteros en la localidad Santiago de Querétaro. El cantante terminó de interpretar su canción 'AMG' y de inmediato se suspendió de forma definitiva su concierto en el Teatro del Pueblo Querétaro 2026.

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¿De dónde es Gabito Ballesteros? Biografía, estatura y cuántos años tiene

El nombre completo de Gabito Ballesteros es Gabriel Ballesteros Abril. Es un cantautor y productor musical mexicano proveniente de Cumpas, Sonora. Nació el 23 de julio de 1999, por lo que actualmente tiene 27 años de edad.

Gabito Ballesteros tiene una estatura de 1.55 metros y es considerado unos de los artistas emergentes y más populares del movimiento conocido como corridos tumbados. También interpreta canciones de regional mexicano y entre las más conocidas se encuentra 'Presidente', 'Gané', 'Perlas Negras', '7 Días', 'Lady Gaga', 'AMG', entre otros más.

¿Qué hizo Gabito Ballesteros para ser detenido en Querétaro?

El cantante fue arrestado por cantar dos temas que no estaban autorizados en su presentación en la Feria Ganadera de Querétaro, pues sus melodías hacen apología del delito. Por este motivo, a las 04:00 de la mañana del sábado 14 de noviembre se realizó su detención y se puso a disposición de la Fiscalía General de la República.

Previo a su concierto, el cantante mexicano entregó al Comité Organizador su playlist, misma que fue revisada y autorizada por las autoridades competentes. En dicha revisión se excluyeron expresamente los temas que hacen apología del delito, conforme a la normatividad vigente en el estado de Querétaro.

Dicho acuerdo no se cumplió, pues durante la presentación el artista cantó un primer narcocorrido no autorizado; personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino para bajarlo del escenario y recordarle el compromiso adquirido.

Minutos después, Gabito Ballesteros regresó al escenario e interpretó un segundo tema no autorizado, identificado como “AMG”, también considerado apología del delito, por lo que las autoridades procedieron a la suspensión definitiva del concierto en Querétaro.

AO