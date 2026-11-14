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¿Quién es Gabito Ballesteros y De Dónde Es? Estatura y Nombre del Cantante Detenido en Querétaro

Debido a sus canciones, el concierto de Gabito Ballesteros en el Teatro del Pueblo Querétaro 2026 fue suspendido y actualmente el cantante se encuentra detenido

Quién es Gabito Ballesteros y de dónde es estatura y nombre completo del cantante detenido en Querétaro 2026Gabito Ballesteros durante un festival de música en CDMX. Foto: Cuartoscuro.
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