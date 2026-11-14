Entretenimiento

¿A Qué Hora Es el Concierto de Karol G Hoy en CDMX? Horario y Accesos

La cantante se presenta este sábado con Becky G como invitada especial

Karol GEste es el horario de inicio del concierto de Karol G en CDMX. Foto: N+
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