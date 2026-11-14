¿A Qué Hora Es el Concierto de Karol G Hoy en CDMX? Horario y Accesos

Karol G ofrecerá un concierto este 14 de noviembre en la Ciudad de México, como parte de su gira.

La presentación se llevará a cabo en el centro de eventos ubicado sobre Viaducto Río de la Piedad. El espectáculo está programado para comenzar a las 21:00 horas, mientras que las puertas del recinto abrirán a las 17:00 horas.

La cantante colombiana inició esta gira el 24 de julio de 2026 en Chicago, Estados Unidos. De acuerdo con Live Nation, el recorrido contempla más de 39 estadios y forma parte de una nueva etapa de su trayectoria internacional.

Concierto de Karol G. Foto: N+

Además, la cantante Becky G participará como invitada especial, luego de acompañar esta etapa de la gira durante las presentaciones realizadas en Monterrey.

El concierto forma parte de 'Viajando Por El Mundo Tropitour', la gira internacional de estadios con la que Karol G lleva su música a distintas ciudades de América y Europa.

Concierto de Karol G. Foto: N+

Se recomienda llegar con anticipación y revisar la puerta de acceso indicada en el boleto, ya que puede variar de acuerdo con la zona asignada.

Los asistentes pueden consultar los detalles de su entrada para identificar el acceso correspondiente y no presentar contratiempos.

Concierto de Karol G. Foto: N+

Después de terminar su gira en México, Karol G se dirigirá a San José, Costa Rica, donde tiene programados conciertos para el 27 y 28 de noviembre de 2026, en el Estadio Nacional. Posteriormente, la gira continuará por Sudamérica

Después, en junio de 2027, Karol G comenzará la etapa europea, con presentaciones previstas en Barcelona, Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Ámsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán.