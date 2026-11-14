Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: 'Yo No Creo en los Hombres'

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Comenzamos con una película de terror: 'No dejes a los niños solos', que cuenta la historia de Cata, recientemente viuda, que es obligada a dejar a sus hijos por una noche. Con la casa para ellos solos, a Mati y Emi algo les hará creer, a cada uno por separado, que su hermano lo quiere matar para volverse el hijo único.

Seguimos con la serie 'Yo no creo en los hombres', que trata sobre Julieta quien se enamora de Arturo sin imaginar que su relación la llevará a perderlo todo. Acusada de asesinato injustamente, deberá pelear por demostrar su inocencia, sanar las heridas del pasado y recuperar su confianza en los hombres y en el amor.

Finalmente, el documental: 'Las dos caras de Bukele', en el que el equipo de N+ Univision Investiga expone las dos caras de Nayib Bukele: Su gran popularidad luego de reducir la criminalidad en El Salvador, ante presuntos pactos con pandillas para pacificar al país.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, el partido de la Nations League: Jamaica vs México, el reality ¿Quién es la Máscara?, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

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Con información de ViX.

LECQ