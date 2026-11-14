Inicia el Buen Fin y También se Incrementa la Posibilidad de Ser Víctima de Fraudes

El Buen Fin inició este viernes y estará vigente hasta el próximo martes, 17 de noviembre.

Fue notorio el aumento de actividad en tiendas de autoservicio, centros comerciales y zonas de alta afluencia como el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El programa de descuentos y servicios impulsado por la Secretaría de Economía cumple 16 años y se espera que alcance una derrama económica de al menos 219 mil millones de pesos en 200 millones de transacciones, muchas de ellas realizadas a través del comercio electrónico, lo que también incrementa la posibilidad de ser víctima de vulnerabilidades y fraudes.

Se espera que el comercio electrónico en el Buen Fin 2026, que en 2025 representó entre el 15 y el 20% de las ventas totales en México, este año llegue o supere el 30%.

Al respecto Juan Pablo Castro, director de Innovación y Transformación de Pentafon, señaló:

“Actualmente con el auge de la inteligencia artificial estos riesgos se han sofisticado. Hay datos que indican que los fraudes impulsados por inteligencia artificial han aumentado un 56% año tras año”.

Las afectaciones para los usuarios comunes llegan, dicen, cuando los ciberdelincuentes vulneran su confianza o buscan engañarlos para obtener datos.

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En el último año 8 mil 290 personas de cada 100 mil sufrieron algún tipo de fraude, es la mayor cifra registrada para este delito desde que se aplica la ENVIPE.

“Todos hemos estado recibiendo estas llamadas en las cuales se quedan en silencio y tú estás allí, “¿Mande? ¿Bueno?”, Eso sirve para que los ciberdelincuentes estén clonando tu voz, estén clonando tu ritmo de comunicación, estén clonando tu tono. Entonces, inmediatamente, ante estas llamadas que están en silencio, lo mejor es abandonarlas”, aseguró Juan Pablo Castro.

A nivel de las empresas, lo recomendable es blindar procedimientos y certificar las medidas de prevención oportuna ante fraudes.

“Se calcula que un 20% de los clientes los pierdes en el mundo digital. Cada ataque en promedio cuesta cercano a 5 millones de dólares”, aseguró Antonio Fajer, presidente de Pentafon.

Del 13 al 17 de noviembre se espera una derrama económica superior a los 219 mil millones de pesos y que se realicen alrededor de 200 millones de transacciones bancarias, por lo que hay que redoblar las precauciones, evitar comprar por impulso y proteger los datos personales.

"Desconfiar un poco y no entregar información sensible. Una institución certificada nunca te va a pedir datos personales a través de una llamada, a través de un correo electrónico", precisó Juan Pablo Castro.

Con información de Rodolfo Zárate, Ángel Ramírez y Víctor Olvera.

LECQ