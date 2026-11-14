Seguridad

Inicia el Buen Fin y También se Incrementa la Posibilidad de Ser Víctima de Fraudes

Muchas de las operaciones durante este periodo son realizadas a través del comercio electrónico, y a decir de especialistas, esto también potencia los riesgos para quienes hacen sus transacciones

Una persona realiza una compra en línea.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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