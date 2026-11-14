Vinculan a Proceso al 'Choppersito', Presunto Generador de Violencia en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se obtuvo la vinculación a proceso de Alan 'N', alias El Choppersito, presunto generador de violencia en Iztapalapa.

Los delitos por los que fue vinculado son: tentativa de homicidio contra dos policías y un motociclista, narcomenudeo, cohecho y portación de arma de fuego.

"El imputado, probable integrante de Los Choppers, habría disparado contra los policías y atropellado al motociclista durante una persecución en Iztapalapa, donde fue detenido junto con Naomi 'N'", informó la fiscalía.

Un juez concedió la medida luego de que el Ministerio Público ofreciera como pruebas entrevistas, dictámenes médicos y videograbaciones del C2 Oriente.

Noemí 'N', quien fue detenida junto con El Choppersito, también fue vinculada a proceso por narcomenudeo y portación de arma de fuego.

El pasado 3 de noviembre, el secretario de la SSC CDMX, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de Alan 'N', a partir de trabajo de inteligencia e investigación de esta dependencia.

Con 20 años, fue catalogado como un objetivo prioritario de las autoridades de la capital mexicana, vinculado con al menos 10 eventos en Iztapalapa.

El arresto se realizó tras una persecución en la colonia Santa Cruz Meyehualco, cuando policías capitalinos localizaron un auto con un reporte de disparos.

Al advertir la presencia policial, El Choppersito intentó escapar y, durante la persecución, disparó contra dos policías e impactó con su automóvil a un motociclista.

Los hechos concluyeron con su detención y la de Naomi 'N', quien lo acompañaba. En la unidad, fueron halladas un arma de fuego con dos cartuchos útiles y diversas cantidades de narcóticos.

La investigación también señala que Alan 'N' habría ofrecido 50 mil pesos a los policías para evitar la detención de su acompañante.

"Por tratarse de un delito federal, la Fiscalía CDMX enviará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con la portación de arma de fuego atribuida a ambos imputados, quienes permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal", informó la dependencia de la ciudad.

Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria de Alan 'N' y de un mes para la de Naomi 'N'.

Con información de N+

ICM