Seguridad

Vinculan a Proceso al 'Choppersito', Presunto Generador de Violencia en Iztapalapa

Fue detenido el 3 de noviembre por trabajos de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX

'El Choppersito', de 20 años, era considerado un objetivo prioritario de las autoridades capitalinas'El Choppersito', de 20 años, era considerado un objetivo prioritario de las autoridades capitalinas. Foto: FGJCDMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Vinculan a Proceso al 'Choppersito', Presunto Generador de Violencia en Iztapalapa | N+