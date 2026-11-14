Dólar

Peso Mexicano Cierra la Semana con Ganancias: Así Cotiza el Dólar este Sábado

La moneda mexicana logró avanzar este viernes en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Un billete de 100 dólares sobre una cama de más billetesLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+
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