Peso Mexicano Cierra la Semana con Ganancias: Así Cotiza el Dólar este Sábado

El dólar estadounidense cotiza este sábado en 18.54 pesos mexicanos en promedio en el mercado electrónico, en este inicio del fin de semana largo en nuestro país.

Este viernes, la moneda nacional cerró la semana laboral con ganancias, aunque sigue presente la posibilidad de un incremento en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal.

La moneda local cotizaba en 18.5273 unidades por dólar en la recta final ⁠de los negocios, con una apreciación de un 0.34%.

La divisa nacional también se fortaleció por los comentarios de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien se mostró optimista de que su país alcanzaría acuerdos comerciales con México y Canadá.

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El Banxico informó que el cierre del dólar el viernes fue de 18.5336 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 13 de noviembre en los 18.54 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado, es de 18.6188 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico para este sábado oscila a la compra en los 18.3373 pesos y a la venta 18.7383 pesos.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Con información de N+

ICM