Peso Vuelve a Retroceder: ¿Cómo Cotiza el Dólar este Miércoles?

El dólar estadounidense cotizó este miércoles en 18.66 pesos mexicanos en promedio en el mercado cambiario y sistema electrónico.

Este martes, la divisa local se depreció con una pérdida del 0.23%, arrastrada por un avance ⁠global del dólar tras la divulgación de datos de inflación estadounidenses mayores a lo esperado.

El peso cotizaba en 18.6292 unidades en la recta final de los negocios, ⁠con un retroceso de un 0.55%, después de dos jornadas de ganancias.

El Banxico informó que el cierre del dólar el martes fue de 18.6185 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 10 de noviembre en los 18.61 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.6678 pesos por dólar para este miércoles.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.5983 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.3745 pesos por billete verde, y a la venta en 18.8056.

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Con información de N+

ICM