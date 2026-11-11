Migración

Frenan Nueva Caravana Migrante en Frontera Sur de México; Reportan Varios Detenidos

Las personas, en su mayoría centroamericanos, se echaron a correr, mientras eran acorralados por los agentes

Caravana migrante ChiapasLas caravanas de migrantes indocumentados fueron una constante del primer gobierno de Trump. Foto: Reuters.

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