Frenan Nueva Caravana Migrante en Frontera Sur de México; Reportan Varios Detenidos

México impidió este martes el paso de una caravana de un centenar de migrantes centroamericanos que buscaba llegar a Estados Unidos, días después de que otra logró internarse en territorio mexicano en medio de la euforia por el fracaso electoral del presidente Donald Trump.

La Guardia Nacional, Migración y la policía del estado de Chiapas atravesaron patrullas en la carretera para evitar que los migrantes continuaran su camino tras cruzar el río fronterizo Suchiate, según imágenes de la prensa local.

Los centroamericanos echaron a correr, mientras eran acorralados por los agentes. Unas 40 personas fueron capturadas, de acuerdo con reportes difundidos desde Tapachula, la primera ciudad después de la frontera con Guatemala.

Migración no respondió a los llamados de la AFP para confirmar estas detenciones.

El domingo por la noche otra caravana de unos 1,000 migrantes cruzó la frontera sin resistencia. Se instalaron en Tapachula para descansar antes de retomar la ruta hacia Estados Unidos, pese a que el paso sigue prácticamente cerrado.

"Nuestro destino es Estados Unidos", dijo César Sandoval, nicaragüense de 47 años, quien llegó el domingo. Tras el triunfo electoral de los demócratas sobre los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, espera tener "una oportunidad nuevamente" de entrar.

El partido de Trump perdió la mayoría en el Congreso, así como gobernaciones clave en estados fronterizos como Texas. Su política de cero admisiones y la caza de indocumentados en las calles le valió la pérdida de respaldo entre los latinos.

"Esperamos que recuerden que quienes les dieron el voto para poder llegar al Senado y al Congreso fueron hijos de hispanos, hijos de latinos", agregó Sandoval antes de partir con la caravana.

Unos 1,500 centroamericanos conforman el colectivo que avanzó con sus pertenencias a cuestas y banderas en mano de Honduras, El Salvador y Guatemala, además de pancartas con mensajes de aliento.

Familias con bebés y hasta perros integraban la muchedumbre que iba escoltada por patrullas en una carretera que bordea la costa del Pacífico.

"Dios se va con nosotros en esta travesía. Estados Unidos da mejor oportunidad que Guatemala", dijo Cristian Pablo, de 38 años, quien portaba su bandera nacional.

Esta es la tercera caravana de decenas de migrantes en busca de un futuro en Estados Unidos desde septiembre.

Las otras dos fueron disueltas incluso antes de salir del estado fronterizo de Chiapas por la autoridad migratoria que les otorgó permisos de estancia temporal.

Las caravanas de migrantes indocumentados fueron una constante del primer gobierno de Trump y durante la presidencia posterior del demócrata Joe Biden.

ASJ