Seguridad

Ciclista Alertó Sobre Balacera Tras Detención del ‘R2’ en Zapopan

Con silbato, gritos y señas, Eva advirtió a quienes transitaban por la zona sobre los disparos y la necesidad de cambiar su ruta

Ciclista alertó sobre balaceraLa mujer advirtió a las personas que transitaban por la zona. Foto: N+

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Eva Barajas, ciclista, alertó sobre una balacera en Zapopan tras la detención del 'R2'. Con silbato y gritos, desvió a peatones y conductores

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Ciclista Eva Barajas Advierte sobre Balacera en Zapopan | N+