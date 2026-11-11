Ciclista Alertó Sobre Balacera Tras Detención del ‘R2’ en Zapopan

Durante la balacera por la detención de Rafael ‘N’, alias ‘El R2’, en Zapopan, Jalisco, Eva Barajas, una ciclista que regresaba a casa con su esposo, decidió alertar y desviar a peatones y conductores que se aproximaban a la zona, pese al riesgo que representaba el enfrentamiento

Sin pertenecer a alguna corporación de seguridad y sin conocer con exactitud la magnitud de lo que ocurría, Eva tomó la iniciativa para evitar que más personas se acercaran al lugar.

Eva Barajas, ciclista, declaró: “Es muy normal ver al gobierno que llegan e inspeccionan y nos dejan pasar, pero esta vez no. Nos acercamos y, cuando nos acercamos, vemos que ya traen las armas para accionar. Lo que quería hacer es que no se acercaran por lo que fuera a pasar. Realmente no contábamos con que fueran a accionar. Al darme la vuelta, comienza el tiroteo atrás de mí”.

Con señas, gritos y el sonido de su silbato, Eva advertía a quienes transitaban por la zona que había disparos y debían cambiar su ruta “Estamos entrenados para este tipo de cosas, para parar el tráfico. Somos ciclistas, estamos en grupos nocturnos y, pues, para que los ciclistas hagan su recorrido, paramos el tráfico. Tengo todo el entrenamiento para hacerlo y es por eso que se me dio. Soy una persona que no tiende a perder la calma. Como maestra te dan cursos y, pues bueno, ya tengo 30 años en esto”.

Aunque la situación representaba un riesgo para ella, decidió continuar alertando a quienes circulaban por la zona. Su reacción espontánea quedó registrada en video y posteriormente se difundió en redes sociales.

Eva Barajas, ciclista, también dijo: “Fue algo de demasiado riesgo y sí te quedas en shock de lo que había pasado cuando tú estás circulando en tu día a día, un día normal que vas a tu casa y te encuentras con este operativo”.