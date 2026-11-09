Seguridad

¿En Qué Restaurante de Guadalajara Fue Detenido el 'R2'? En Este Lugar Cayó Rafael 'N'

El establecimiento donde fue capturado Rafael 'N' no cuenta con presencia policial pero sí fue colocado un letrero de inmueble asegurado

RestauranteEste es el restaurante donde fue detenido el 'R2'. Foto: N+

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Rafael 'N', alias el 'R2', fue detenido en el restaurante Sabea en Guadalajara. El lugar, ahora asegurado, revela un pasado sospechoso con armas y sustancias ilegales

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