¿En Qué Restaurante de Guadalajara Fue Detenido el 'R2'? En Este Lugar Cayó Rafael 'N'

A 24 horas de la detención de Rafael 'N', alias el 'R2', el restaurante en donde fue capturado luce en aparente calma y sin presencia de autoridades, en uno de los muros hay indicios de proyectiles de arma de fuego.

En la fachada del restaurante ya fueron colocados los sellos de inmueble asegurado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) con el número de carpeta de investigación 0004206.

¿Cuál es el restaurante donde fue detenido el 'R2' y dónde se encuentra?

El restaurante donde fue capturado el 'R2' se llama Sabea y se encuentra entre las avenidas Terranova y México, en la colonia Vallarta Norte, del municipio de Guadalajara; es un negocio de comida oriental.

De acuerdo con la calificación en Google Maps, tiene 4.9 de estrellas y los precios suelen ser elevados, ya que indica que el precio es de aproximadamente más de mil pesos por el consumo de una sola persona.

Las puertas y ventanas de este establecimiento permanecen totalmente polarizadas, de acuerdo con testigos, el negocio ha cambiado de giro en al menos 5 ocasiones.

"Cuando empezaron a remodelar y vi que lo tenían todo con los vidrios ahumados, tood tapado de negro, dije, va a ser un antro de esos que dan lata la noche. Ha habido como 5 giros, pero este es el más sospechoso", señaló un habitante de la colonia Circunvalación Vallarta.

A pocos metros del lugar se localizó una motocicleta de que todavía se desconoce su dueño; al interior del restaurante se encontraron armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano y sustancias ilegales.