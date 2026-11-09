Seguridad

Capturan a Tres Mujeres por Narcotráfico en Puebla; Cateo Deja Inmueble Asegurado

Cynthia 'N', Lesly Guadalupe 'N' y Yuliana 'N' fueron detenidas por la Fiscalía durante un operativo interinstitucional en el municipio de Chiautzingo

Cynthia 'N', Lesly Guadalupe 'N' y Yuliana 'N' detenidas en Chiautzingo, Puebla, por narcotráfico.Cynthia 'N', Lesly Guadalupe 'N' y Yuliana 'N' detenidas en Chiautzingo. Foto: FGE Puebla

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Cynthia 'N', Lesly Guadalupe 'N' y Yuliana 'N' fueron aseguradas junto a 118 bolsas que contenía posible droga en Chiautzingo, Puebla.

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