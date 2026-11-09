Capturan a Tres Mujeres por Narcotráfico en Puebla; Cateo Deja Inmueble Asegurado

La Fiscalía General del Estado (FGE) Puebla, SEDENA, Guardia Nacional y Policía Estatal, llevaron acabo un cateo en el municipio de Chiautzingo en donde lograron la captura de tres mujeres y el aseguramiento de un inmueble relacionado con actividades de narcotráfico.

La diligencia judicial se llevó acabo gracias las labores de inteligencia, investigación de campo, verificación de denuncias anónimas y vigilancia, mediante las cuales fue identificado un inmueble presuntamente utilizado para la venta y distribución de drogas

Durante el operativo interinstitucional, Cynthia 'N', Lesly Guadalupe 'N' y Yuliana 'N' fueron aseguradas al interior del domicilio, en donde también se aseguraron 118 bolsas pequeñas con una sustancia granulada con características similares al cristal, 20 envoltorios con sustancia similar a piedra y 500 pesos en efectivo.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Las tres mujeres fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, mismo quien quedó a cargo del inmueble asegurado; Las investigaciones por este hecho continuarán a cargo de dicha autoridad, misma quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reafirmó su compromiso con mantener coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir puntos de distribución de drogas y otras conductas que afectan la seguridad de la población.

Por otro lado, se aseguraron a siete personas, cinco femeninas y dos masculinos, así como diversas dosis de metanfetamina y crack en el municipio de San Martín Texmelucan.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dio a conocer que se llevaron a cabo diversos cateos en inmuebles ubicados en distintas juntas auxiliares.

Los operativos los ejecutaron de forma coordinada con la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Policía Estatal.

Las personas y las dosis de drogas quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras que el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan reiteró el compromiso de continuar con acciones coordinadas de prevención, investigación y combate a los delitos contra la salud, con el objetivo de preservar el orden público, la paz social y la seguridad de las y los habitantes del municipio.

Con información de N+

MCS