Seguridad

Sentencian a Cuatro Hombres tras Aseguramiento de Armas y Cartuchos en Tamaulipas

La FGR informó que las condenas fueron obtenidas mediante procedimiento abreviado

Sentencian a Cuatro Hombres tras Aseguramiento de Armas y Cartuchos en TamaulipasSentencian a Cuatro Hombres tras Aseguramiento de Armas y Cartuchos en Tamaulipas. Foto: FGR

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La FGR sentencia a cuatro por posesión ilegal de armas en Tamaulipas. Conoce los detalles del caso y las penas impuestas por un juez.

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