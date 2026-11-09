Sentencian a Cuatro Hombres tras Aseguramiento de Armas y Cartuchos en Tamaulipas

Cuatro hombres fueron sentenciados a penas de entre cinco y seis años de prisión por los delitos de portación ilegal de armas de fuego y posesión de cartuchos, luego de ser detenidos en la carretera San Fernando-Matamoros, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Diego 'N' y Arsenio 'N' recibieron una condena de seis años, cuatro meses y 24 días de prisión, mientras que Manuel 'N' y José 'N' fueron sentenciados a cinco años, cuatro meses y 24 días.

De acuerdo con la Fiscalía, los cuatro hombres fueron detenidos el 28 de enero de 2026 por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal. Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos vehículos, una traila, seis armas de fuego, cinco cargadores y 506 cartuchos, estos últimos ocultos entre los componentes del semirremolque.

La FGR informó que las sentencias se obtuvieron mediante un procedimiento abreviado, luego de que el Ministerio Público Federal acreditara los delitos ante un juez, quien determinó las penas correspondientes.