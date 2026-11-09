Sociedad

Trabajadores del IMSS Mantienen Protestas y Bloquean avenida Constitución en Monterrey

Las exigencias por un aumento salarial del 10 por ciento, el suministro de medicamentos y mejores condiciones laborales llevaron a personal del Seguro Social a manifestarse.

Protestan trabajadores del IMSSProtestan trabajadores del IMSS. Foto: N+

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Trabajadores del IMSS bloquean avenida en Monterrey por mejoras laborales y salariales.

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