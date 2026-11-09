Trabajadores del IMSS Mantienen Protestas y Bloquean avenida Constitución en Monterrey

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuó con las manifestaciones en Monterrey para exigir mejoras salariales, abastecimiento de medicamentos y mejores condiciones laborales, lo que provocó afectaciones viales frente al Hospital de Ginecología No. 23.

Los inconformes ocuparon tres carriles de la avenida Constitución, a la altura del cruce con Félix U. Gómez, donde colocaron pancartas y expresaron su descontento por las condiciones que enfrentan en las unidades médicas.

La movilización estuvo integrada por trabajadores de distintas áreas del instituto, quienes buscan que sus demandas sean atendidas por las autoridades y se garantice el funcionamiento adecuado de los hospitales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Continúan Protestas de Trabajadores del IMSS en Monterrey

Entre las principales exigencias se encuentra un incremento salarial directo del 10 por ciento, además de garantizar el suministro de medicamentos, materiales de curación y equipo necesario para atender a los derechohabientes.

También solicitaron mejoras en la infraestructura hospitalaria, respeto a los derechos laborales y la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Los manifestantes señalaron que las carencias en las unidades médicas no solamente afectan al personal, sino también a los pacientes que acuden en busca de atención.

Las protestas en Nuevo León forman parte de una serie de movilizaciones nacionales impulsadas por trabajadores del Seguro Social, quienes buscan visibilizar sus inconformidades y obtener respuestas a sus peticiones.

Los participantes advirtieron que continuarán con las acciones de protesta hasta conseguir que sus demandas sean escuchadas.