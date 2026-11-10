Sociedad

Semovi Suspende Prueba Piloto tras Protesta de Repartidores en Moto por Aplicación de la CDMX

El secretario de Movilidad capitalino se reunió con representantes de diferentes sectores de motociclistas para dialogar sobre el plan piloto para regular repartidores

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Semovi Suspende Plan Piloto para Regular a Repartidores en Motocicleta

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