Semovi Suspende Prueba Piloto tras Protesta de Repartidores en Moto por Aplicación de la CDMX

El titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), Héctor García, sostuvo una reunión con representantes de diferentes sectores de motociclistas para dialogar sobre el plan piloto orientado a regular la actividad de las personas repartidoras de aplicaciones que utilizan motocicletas.

Como resultado de la conversación, de ambas partes acordaron suspender la prueba piloto que involucra la expedición de una licencia especial y una 'placa mercantil'.

Además se dispuso instalar nuevas mesas de trabajo para revisar los planteamientos del sector y enriquecer la propuesta de regulación.

Esto luego que desde la mañana de este lunes hubo caos al poniente de la capital del país, por los bloqueos que realizaron repartidores por aplicación.

Las movilizaciones se registraron sobre la carretera federal México-Toluca, a la altura de Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa, así como en la avenida Juan Salvador Agraz, desde la zona de la Supervía hasta Vasco de Quiroga, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular en esta zona del poniente capitalino.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Se Ve Desde el Aire el Colapso Vial en la México-Toluca por Bloqueo de Repartidores

Los inconformes señalaron que estas nuevas disposiciones de la Semovi representan un gasto adicional y una complicación para quienes trabajan mediante plataformas digitales, aseguran que ya cuentan con una licencia de conducir y consideran injustificado tener que tramitar nuevos documentos para poder realizar sus actividades.

Los manifestantes también expresaron su inconformidad por los operativos de vigilancia que, aseguran, enfrentan durante sus jornadas laborales, y pidieron que se revise la medida para evitar mayores afectaciones a quienes dependen económicamente de esta actividad.

"O sea, ya teníamos una licencia, primero la normal, luego nos hicieron sacar otra de moto y ahorita una especial. Pues está canijo. Además, de este lado la policía son cada rato; hay operativos, nos las pasan aventando las camionetas y ya está con la Guardia Nacional, llegan y todo. Pareciera que fuéramos delincuentes, y pues no", aseguró un repartidor en motocicleta.

Debido al hartazgo de automovilistas por estar varados en el cierre, hubo empujones y golpes con manifestantes intentando que retiraran el bloqueo.

Luego de casi cuatro horas de bloqueo, los repartidores se retiraron de las vialidades, luego de alcanzar un acuerdo con autoridades para establecer una mesa de diálogo con representantes de la Secretaría de Movilidad, en busca de una resolución a sus demandas.

HVI