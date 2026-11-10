Internacional

'Esta Deprimido': Denuncian Mala Atención Médica a Mexicano Atropellado por Agente de ICE

El congresista Joaquín Castro acusa negligencia médica y restricciones sanitarias contra Miguel Parra Hernández, quien permanece bajo custodia migratoria

Denuncian Presuntos Malos Contra Mexicano Atropellado por Agente del ICE en TexasFoto: X @JoaquinCastrotx
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