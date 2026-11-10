'Esta Deprimido': Denuncian Mala Atención Médica a Mexicano Atropellado por Agente de ICE

El congresista estadounidense Joaquín Castro denunció presuntos malos tratos, negligencia médica y falta de condiciones básicas de higiene contra Miguel Parra Hernández, un mexicano que permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), después de ser atropellado por un agente migratorio en Texas.

A través de una publicación en redes sociales, el representante demócrata por Texas señaló que el mexicano permanece internado en un centro de rehabilitación, bajo vigilancia permanente de agentes de ICE y guardias de una empresa privada.

Castro aseguró que a Parra Hernández se le niega atención médica adecuada y acceso a servicios sanitarios. También advirtió sobre un deterioro en su estado emocional.

"Está custodiado día y noche por agentes de ICE y guardias de la prisión privada de GEO Group. Se le niega atención médica adecuada e higiene básica, como baños. Se ha vuelto deprimido y ha hablado de quitarse la vida", escribió en su cuenta de X.

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Ante estas condiciones, el legislador exigió su liberación inmediata para que pueda continuar su recuperación en casa, acompañado de su familia. Además, calificó el trato que presuntamente recibe como una forma de tortura.

El caso ocurrió el 10 de octubre de 2026, cuando Miguel Parra Hernández fue atropellado por un vehículo conducido por un agente de ICE durante un operativo migratorio en el condado de Harris, en Houston, Texas.

El mexicano sufrió fracturas en una pierna y otras lesiones que requirieron atención hospitalaria. Posteriormente, fue trasladado a un centro de rehabilitación, donde permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.

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El incidente derivó en una investigación penal contra el agente Mario Alberto Morales. El 30 de octubre, un gran jurado del condado de Harris presentó una acusación formal en su contra por el delito de agresión agravada con un arma mortal.

Durante el anuncio, el fiscal del condado, Sean Teare, presentó grabaciones de cámaras corporales y una llamada al servicio de emergencias 911. En uno de los videos, el agente reconoce haber golpeado al mexicano con el automóvil.

La Fiscalía sostuvo que las grabaciones contradicen la versión inicial de ICE, que señaló que Parra Hernández se había atravesado frente al vehículo. Tanto la agencia migratoria como la defensa del agente rechazaron que el atropellamiento hubiera sido intencional.

Por su parte, Joaquín Castro sostuvo que Parra Hernández no tenía antecedentes penales ni una orden de deportación antes del incidente, por lo que insistió en que debe continuar su recuperación en libertad y junto a sus seres queridos.

PT