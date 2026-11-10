Choque Entre Tráiler y Automóvil Deja Dos Lesionados en Gómez Palacio, Durango

Un accidente entre un tráiler y un automóvil se registró sobre la carretera a Tlahualilo, a la altura del ejido San Sebastián, en el municipio de Gómez Palacio, Durango. El percance provocó la volcadura del vehículo compacto y dejó a dos personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes, las unidades involucradas fueron un automóvil, conducido por Raúl, de 47 años, quien viajaba acompañado de un menor de 15 años, identificado como Emiliano. Ambos ocupantes quedaron lesionados luego del impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil intentó cambiar de carril para ingresar a una gasolinera, cuando fue impactado por el tráiler. Debido a la fuerza del choque, el vehículo compacto perdió estabilidad y terminó volcado sobre la carretera.

Al lugar acudieron los cuerpos de emergencia para brindar auxilio a los afectados, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Por su parte, las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias para determinar las circunstancias en que ocurrió.