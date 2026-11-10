Accidentes

Choque Entre Tráiler y Automóvil Deja Dos Lesionados en Gómez Palacio, Durango

El accidente se registró sobre la carretera a Tlahualilo, a la altura del ejido San Sebastián

Choque Entre Tráiler y Automóvil Deja Dos Lesionados en Gómez Palacio, DurangoEl conductor intentó cruzar de carril para ingresar a una gasolinera, cuando fue impactado por el tráiler. Foto: N+

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