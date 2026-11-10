Anuncian Corte de Energía Eléctrica en Ejido Ana de Torreón, Coahuila

La Dirección de Atención Ciudadana de Torreón informó sobre una suspensión programada del servicio de energía eléctrica en el ejido Ana, debido a trabajos de mantenimiento que llevará a cabo personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La interrupción está prevista para este martes 10 de noviembre y afectará principalmente el sector ubicado entre las calles Bugambilias y Nardos, donde los habitantes permanecerán temporalmente sin suministro eléctrico mientras se desarrollan las labores.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el corte forma parte de las acciones de mantenimiento que realiza la CFE para mejorar las condiciones de la infraestructura eléctrica y prevenir posibles fallas en la distribución de energía en este sector de la ciudad.

Asimismo, se informó que estos trabajos buscan garantizar una mayor seguridad y eficiencia en el suministro eléctrico, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona tomar las precauciones necesarias ante la suspensión temporal del servicio.