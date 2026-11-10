Sociedad

Anuncian Corte de Energía Eléctrica en Ejido Ana de Torreón, Coahuila

CFE informó que estas labores son necesarias para mejorar el servicio y garantizar mayor seguridad en el suministro de luz

Anuncian Corte de Energía Eléctrica en Ejido Ana de Torreón, CoahuilaEl corte de energía afectará principalmente el sector ubicado entre las calles Bugambilias y Nardos. Foto: N+

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