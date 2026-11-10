Vinculan a Proceso a 4 Hombres por Presunta Portación de Armas de Fuerzas en Sonora

Cuatro hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, tras ser detenidos en la zona serrana del municipio de Arizpe.

Los imputados fueron identificados como Nolberto “N”, Juan “N”, Marco “N” y Daniel “N”, quienes fueron capturados durante un operativo conjunto entre elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Durante la detención, las autoridades aseguraron siete armas de fuego, 393 cartuchos de diversos calibres, 44 cargadores, casquillos, chalecos tácticos, tres lanzagranadas, cuatro vehículos y 19 gramos con 600 miligramos de marihuana.

En audiencia ante un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, se obtuvo la vinculación a proceso de los cuatro imputados. Además, el juez les impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.