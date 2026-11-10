Seguridad

Vinculan a Proceso a 4 Hombres por Presunta Portación de Armas de Fuerzas en Sonora

Los cuatro imputados fueron detenidos en la zona serrana y permanecerán en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria

Vinculan A Proceso A Cuatro Hombres Por Portación De Armas Y Delitos Contra La Salud En ArizpeVinculan a Proceso a 4 Hombres por Portación de Armas y Delitos Contra la Salud en Arizpe. Foto: FGR

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En Sonora, cuatro hombres son vinculados a proceso por portar armas militares y drogas. Prisión preventiva dictada mientras se investiga más.

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