Suman 17 Detenidos por Fraude de MetaXchange, Empresa Denunciada por Sandra Echeverría

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que ha ejecutado 17 órdenes de aprehensión en el caso MetaXchange Capital, la empresa que la actriz Sandra Echeverría denunció públicamente por presunto fraude. Hasta ahora hay 15 vinculaciones a proceso y tres personas en prisión preventiva.

Según la dependencia, el caso abarca 293 carpetas de investigación, 358 víctimas y un monto patrimonial de aproximadamente 710 millones de pesos. La empresa recibía dinero de inversionistas con el pretexto de administrarlo en mercados financieros internacionales, con promesas de rendimientos muy superiores a los del mercado.

Echeverría había denunciado el presunto fraude dos meses antes de la detención de Nazaret “N”, fundadora y directora de la empresa. La actriz afirmó que ella y alrededor de mil personas más habían sido afectadas. Antes de su arresto, Nazaret “N” afirmó en un video que había presentado una denuncia contra la actriz por extorsión, delincuencia organizada y daño moral; Echeverría rechazó que exista una denuncia formal en su contra.

La Fiscalía también dio a conocer avances en otras tres investigaciones por presunto fraude.

En el caso Strategic Capital Agency / Grupo Inverforx se han iniciado 403 carpetas de investigación, con 420 víctimas y un monto patrimonial reportado de aproximadamente 700 millones de pesos.

Según la Fiscalía, asesores financieros ofrecían rendimientos extraordinarios, en algunos casos de entre 20% y 70%, en un esquema con características de tipo Ponzi o piramidal: se incumplían pagos y devoluciones mientras se incentivaba a las personas afectadas a reinvertir sus recursos.

Hasta el momento se han ejecutado siete órdenes de aprehensión y obtenido ocho vinculaciones a proceso. Ocho probables responsables están en prisión preventiva, una persona se encuentra en proceso de extradición y se han emitido cuatro fichas rojas.

En el caso Booster / XY Booster se han iniciado 302 carpetas de investigación, con 430 víctimas y alrededor de 420 millones de pesos. De acuerdo con las indagatorias, la empresa ofrecía oportunidades de inversión con la promesa de rendimientos anuales de 16.6% sobre el capital aportado y presuntamente captaba recursos del público sin contar con las facultades legales para hacerlo. Se han librado cuatro órdenes de aprehensión, de las cuales una ha sido ejecutada, y se obtuvo una vinculación a proceso.

En el caso Desarrollo Ejecutivo BRAJ se han iniciado 57 carpetas de investigación, con 68 víctimas y unos 20 millones de pesos. La Fiscalía señala que la empresa ofrecía inmuebles a precios accesibles bajo supuestos programas de vivienda social y que sus representantes afirmaban tener vínculos y convenios con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

A partir de esos ofrecimientos solicitaban anticipos y aportaciones para inscripciones, trámites, terrenos y adquisición de viviendas que finalmente no eran entregadas, sin devolver los recursos. Se han librado cuatro órdenes de aprehensión, una de ellas ejecutada, y se obtuvo una vinculación a proceso con prisión preventiva como medida cautelar.

AMP