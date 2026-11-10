Seguridad

Suman 17 Detenidos por Fraude de MetaXchange, Empresa Denunciada por Sandra Echeverría

La Fiscalía también dio a conocer avances en otras tres investigaciones por presunto fraude

La actriz Sandra Echeverría. Foto: CuartoscuroLa actriz Sandra Echeverría. Foto: Cuartoscuro

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