Sociedad

INE: Este Será el Nuevo Horario de los Módulos de Atención Ciudadana los Sábados

Tras el paro de actividades en los Módulos de Atención Ciudadana, los trabajadores anuncian nuevo horario

Módulos INE Cambian de Horario los Sábados: Así Será la Atención Ciudadana tras Paro de TrabajadoresCuartoscuro
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