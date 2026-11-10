INE: Este Será el Nuevo Horario de los Módulos de Atención Ciudadana los Sábados

Este lunes 9 de noviembre 2026, más de 5 mil trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE protestaron por mejores condiciones laborales y sueldos justos.

El instituto electoral cuenta con 841 módulos de atención ciudadana, de estos, más de 500 suspendieron actividades este lunes como parte de sus protestas, lo que afectó la atención a la ciudadanía que acudía a realizar cualquiera de los trámites que se brindan como son:

Obtener la Credencial para Votar.

Inscribirse en el Padrón Electoral.

Actualizar el domicilio.

Corregir errores en el nombre de la persona.

Reponer la Credencial para Votar, en caso de robo o extravío.

Renovar las Credenciales que perderán vigencia.

El paro nacional en los módulos del INE alcanzó al 64 % de los 841 módulos que hay en el país. 544 no operaron y 297 sí ofrecieron servicio. Los estados más afectados fueron Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala.

Las autoridades del INE entablaron una mesa de diálogo con los trabajadores, y la presidenta provisional del órgano electoral afirmó que mañana martes se atenderá con normalidad a la ciudadanía.

Entre los acuerdos a los que llegaron con los trabajadores son un aumento salarial, por el momento, del 6%, y aseguraron que lo volverán a revisar una vez que sepan de cuanto será el recorte que la Cámara de Diputados aprobó para 2027.

Las personas que se vieron afectadas hoy con sus trámites, se les van reprogramar sus citas.

"Hoy tenemos ya un oficio donde está firmado por la consejera presidenta y demás autoridades, recalcar también que el servicio se va a restablecer a partir del día de mañana y únicamente tendríamos que tener reuniones de trabajo”, dijo Édgar Fernández, vocero de los trabajadores al salir tras varias horas de diálogo de la comitiva con las autoridades del INE.

Indicó que también se acordó que los Módulos de Atención Ciudadana tendrán un nuevo horario los días sábados.

Los Módulos de Atención Ciudadana ofrecían un horario de atención los sábados de 8:00 a 15:00 horas, pero ahora tras el acuerdo con el INE, según uno de los voceros de los trabajadores, el horario se ajustará de 8:00 a 13:00 horas, aunque no precisó a partir de cuando se aplicará el nuevo horario.

"Los días sábados vamos a tener una atención a la ciudadanía únicamente de 8 de la mañana a una de la tarde".

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