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Muere Donnie Dunagan, la Voz Original de Bambi, a los 92 Años; Padecía Cáncer de Pulmón

Estuvo en el Cuerpo de Marines y ocultó que era la voz de Bambi, porque temía que lo apodaran 'Bambi' pero con el tiempo se arrepentió de eso.

Muere Donnie Dunagan, Voz Original de Bambi, a los 92 AñosEl actor Donnie Dunagan. Foto: @DisneyReac
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