Muere Donnie Dunagan, la Voz Original de Bambi, a los 92 Años; Padecía Cáncer de Pulmón

El mundo del cine está de luto con la muerte de Donnie Dunagan, a los 92 años, la voz original de Bambi, el clásico animado de Walt Disney de 1942.

El histrión que prestó su voz al personaje de Bambi falleció a causa de un cáncer de pulmón el 4 de noviembre de 2026, según informó el escritor de cine Tom Weaver, pero fue hasta este lunes que se confirmó el deceso.

Dunagan nació el 16 de agosto de 1934 en San Antonio, Texas, y luego se trasladó a Memphis, Tennessee, junto a sus padres, Warren y Louise.

Gracias a sus habilidades para bailar claqué ganó un concurso de talentos a los 3 años. Su actuación llamó la atención de un agente, quien hizo que el niño y su familia viajaran a Hollywood en tren y poco después entrara en la industria del entretenimiento.

Además de Bambi, Dunagan participó en películas como “Mother Carey’s Chickens” (1938), “Son of Frankenstein” (1939) y “Tower of London” (1939), entre otras.

“Bambi” fue su último trabajo cinematográfico antes de alistarse en el Cuerpo de Marines en 1952, a los 18 años. Cumplió tres misiones en Vietnam y se retiró con el rango de mayor en 1977.

En esa etapa ocultó que era la voz de Bambi mientras estaba en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, ya que temía que lo apodaran "Bambi", aunque con el tiempo se arrepintió de haber tomado esa decisión.

"Uno de los mayores arrepentimientos de mi vida es no haber tenido el valor de decirle a mis amigos íntimos de la Infantería de Marina que había sido parte del maravilloso trabajo de Disney".

Dijo que pertenecía al Cuerpo de Marines de la Infantería, y que si hubiera elegido el apodo de "Bambi" "habría pasado a la historia. Aun así, es algo por lo que no creo que pueda perdonarme", declaró Donnie Dunagan en entrevistas a medios estadounidenses.

Con el paso del tiempo comentó que encontró similitudes entre él y Bambi "en el sentido que ambos perdimos a nuestras madres cuando éramos pequeños".

HVI