Seguridad

Detienen a 'El Wicho', Operador 'Los Chapitos' Vinculado a Desaparición de Mineros en Sinaloa

Mauricio 'N' es señalado de participar en la desaparición de 10 mineros en Concordia, ocurrida el pasado 23 de enero

Detención de El Wicho. Foto: Gobierno de MéxicoDetención de El Wicho. Foto: Gobierno de México

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