Detienen a 'El Wicho', Operador 'Los Chapitos' Vinculado a Desaparición de Mineros en Sinaloa

Fuerzas federales detuvieron a Mauricio 'N', alias 'El Wicho' o 'El Chigüil', operador del Cártel de Sinaloa, facción 'Los Chapitos', en el municipio de Concordia, Sinaloa.

'El Wicho', detenido en flagrancia delictiva el domingo, es señalado de participar en la desaparición de 10 mineros en Concordia, ocurrida el pasado 23 de enero.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el detenido opera bajo las órdenes de Oscar 'N', alias 'El Casco' o '81', jefe de plaza en Concordia, para la facción 'Los Chapitos' y encargado de la distribución de narcóticos.

Al detenido se le aseguraron 2 armas de fuego, 2 cargadores, 87 cartuchos y un vehículo, y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán para continuar con las investigaciones.

Mauricio 'N' fue detenido, como resultado de los trabajos de Inteligencia Militar Central, por personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

AMP