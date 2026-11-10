Economía

Superávit Comercial de China Supera Un Billón de Dólares a Ritmo Récord

Desde paneles solares hasta automóviles eléctricos, el gigante asiático ha encontrado una fuerte demanda internacional de productos relacionados con las energías limpia

ChinaLa Administración General de Aduanas informó que el superávit comercial de China alcanzó 1.04 billones de dólares entre enero y octubre. Foto: Reuters.

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