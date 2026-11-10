Superávit Comercial de China Supera Un Billón de Dólares a Ritmo Récord

El superávit comercial de China superó 1 billón de dólares por segundo año consecutivo, según datos oficiales correspondientes a los primeros 10 meses de este año.

Las exportaciones en octubre se dispararon 35.2% respecto a hace un año, informó la agencia de aduanas.

Eso coloca a China en camino de superar el superávit comercial récord del año pasado, que fue de 1.2 billones de dólares.

Las exportaciones han crecido con rapidez este año, respaldadas por bienes de alta tecnología como semiconductores y automóviles eléctricos.

Las importaciones aumentaron 41.6% interanual, impulsadas, entre otros productos, por la compra de componentes electrónicos para desarrollar la infraestructura de inteligencia artificial del propio país.

Entre enero y octubre, China registró un superávit comercial de 1.04 billones de dólares, aunque el superávit se redujo el mes pasado a 105,300 millones de dólares comparados con 133,500 millones en septiembre, debido a un crecimiento en las importaciones.

El gigante asiático e ha beneficiado del auge de los centros de datos para inteligencia artificial (IA), para los cuales fabrica gran parte de los equipos, con excepción de los semiconductores más avanzados.

Las cifras se dieron a conocer un día después de que Washington y Beijing acordaran medidas para reducir los aranceles y limitar el uso de controles a las exportaciones hasta el 10 de enero.

Estas disposiciones forman parte de un acuerdo alcanzado por funcionarios de alto nivel a finales de septiembre, antes de una reunión en Washington entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping, máximo dirigente de China.

El constante aumento del superávit comercial chino refleja, en parte, la notable competitividad de sus exportaciones. Los bajos costos laborales y las fuertes inversiones en tecnología de automatización permiten reducir los gastos de producción.

Además, su infraestructura de primer nivel facilita el traslado de mercancías desde distintas ciudades del país hacia los mercados internacionales.

ASJ