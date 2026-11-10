Economía

Buen Fin: Compras con Tarjeta Participan por Premio de 250,000 del 13 al 17 de Noviembre

La edición 16° de esta temporada de descuentos tendrá una duración de 5 días consecutivos, incluido el día inhábil por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Buen Fin 2026. Como Participar en la Rifa de los 250 mil Pesos.El Buen Fin 2026 se celebrará del viernes 13 al martes 17 de noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro.
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