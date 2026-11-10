Buen Fin: Compras con Tarjeta Participan por Premio de 250,000 del 13 al 17 de Noviembre

Está por comenzar una de las temporadas más esperadas del año: el Buen Fin 2026, que promete descuentos y promociones en distintos artículos para toda la familia, y la posibilidad de ganar hasta 250 mil pesos al participar en el Sorteo organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este año el Buen Fin tendrá lugar del 13 al 17 de noviembre de 2026, es decir que durará cinco días, incluido el puente por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana. Dado que el 16 de noviembre será inhábil para alumnos y trabajadores, en una nota previa ya te explicamos si ese lunes se paga doble o triple.

Si ya tienes un producto visualizado y estás pensando en aprovechar la temporada de descuentos para adquirirlo, ya te compartimos herramientas para asegurar que te estás llevando la mejor oferta: la primera es un comparador de precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y la segunda un directorio con todos los negocios que están incluidos en el Buen Fin 2026.

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¿Cómo participar en el Sorteo Buen Fin 2026 y ganar 250 mil pesos?

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) -dependencia encargada de la organización del Sorteo Buen Fin- la rifa tiene como propósito incentivar el uso de medios electrónicos para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Todas las compras que los clientes hagan con tarjetas de crédito o débito entre el 13 y 17 de noviembre de 2026 participan para ganar alguno de los 300 mil premios cuya bolsa acumulada será de 500 millones de pesos.

No es necesario inscribirse ni hacer ningún tipo de registro, toda vez que al hacer la compra con tarjeta de crédito o débito en comercios participantes ya participas en el Sorteo Buen Fin 2026. Pero, ojo, el único requisito es que el monto mínimo sea superior a 250 pesos.

El SAT informó que el Premio Mayor para los clientes que participen será de 250 mil pesos, o bien podrán obtener alguno de los 361 mil 260 premios de entre 500 y 20 mil pesos. Para consultar si tu compra quedó registrada deberás esperar al 27 de noviembre.

Participan las operaciones realizadas en toda la República Mexicana, siempre que paguen en los comercios participantes.

¿Cuándo será el Sorteo Buen Fin 2026?

El Sorteo Buen Fin 2026 se celebrará el 4 de diciembre de 2026 y se transmitirá en vivo a través de los canales oficiales del Servicio de Administración Tributaria. En tanto que la lista de resultados y ganadores se podrá consultar en línea a través del minisitio del Buen Fin o la página del SAT a partir del 7 de noviembre de este año.

El Premio de 250 mil pesos se entregará a través del banco por el cual la persona realizó la compra, siempre que éste participe en el Buen Fin 2026. La fecha se pactará con el ganador dentro de los 20 días hábiles posteriores a la celebración del sorteo.

En tanto que el resto de los premios, dado que son menores a 1,500 UMAs (Unidad de Medida y Actualización) se entregarán mediante transferencia electrónica a través del banco o tarjeta participante mediante la cual se realizó la compra que resultó ganadora.