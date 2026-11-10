Choque entre Tres Vehículos Deja Lesionados en Libramiento Ensenada, Baja California

Un fuerte choque entre tres vehículos se registró sobre el Libramiento Ensenada, dejando como saldo a tres personas con lesiones menores.

El accidente ocurrió la tarde de este lunes, a las 17:19 horas, al sitio acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios. Tras realizar la valoración correspondiente, los elementos confirmaron que las tres personas involucradas únicamente presentaban golpes leves, por lo que no era necesario su traslado al hospital.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para realizar el peritaje de tránsito y deslindar responsabilidades, mientras se llevaban a cabo las labores para mover los automóviles y restablecer la circulación en el libramiento.

JMR