Accidentes

Choque entre Tres Vehículos Deja Lesionados en Libramiento Ensenada, Baja California

Elementos de Cruz Roja valoraron a tres personas en el lugar del incidente y determinaron que no requerían traslado hospitalario

Choque entre Tres Vehículos Deja Lesionados Leves en Libramiento EnsenadaChoque entre Tres Vehículos Deja Lesionados Leves en Libramiento Ensenada | Foto: Cruz Roja Ensenada

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