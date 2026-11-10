Reportan Fuerte Explosión en Vivienda de Santa Fe en Tijuana, Baja California

Una fuerte explosión generada por acumulación de gas destruyó parte de una vivienda y dejó a un adulto mayor con quemaduras de consideración en el fraccionamiento Residencial Santa Fe.

El incidente se registró aproximadamente la tarde de este lunes, a las 17:35 horas en un domicilio ubicado sobre la privada Jerez, en la Segunda Sección justo a la altura de la unidad deportiva del residencial, punto donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar el estruendo.

Al llegar al sitio, elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana confirmaron que el siniestro se debió a una fuga e integración de gas LP dentro del inmueble.Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a un hombre de aproximadamente 70 años de edad, quien resultó con quemaduras de segundo grado en el 45 % de su superficie corporal.

Debido a la gravedad de las lesiones, el lesionado fue estabilizado y trasladado de emergencia en condición crítica a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada. Personal de rescate e inspectores de Bomberos permanecen en la zona realizando la ventilación de la vivienda y la evaluación de los daños estructurales para descartar riesgos mayores a las propiedades aledañas.

JMR