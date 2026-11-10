Accidentes

Reportan Fuerte Explosión en Vivienda de Santa Fe en Tijuana, Baja California

Una acumulación de gas derivó en un siniestro que dejó a un hombre de la tercera edad en condición grave

Reportan Fuerte Explosión en Vivienda de Santa Fe en Tijuana, BCReportan Fuerte Explosión en Vivienda de Santa Fe en Tijuana, BC | Foto: N+

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