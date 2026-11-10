Feria de la Barbacoa y el Pulque 2026: ¿Cuándo y Dónde Será? Sede y Actividades

No es ningún secreto que la gastronomía mexican es una de las mejores a nivel internacional. La diversidad de sabores y tradiciones, la convierte en una de las más ricas y admiradas por todos. Por esta razón, se realizan diversos eventos para honrar y celebrar a esos deliciosos platillos, este es el caso de la Feria de la Barbacoa y el Pulque 2026 en CDMX.

Los fines de semana o visitar un tianguis o mercado, no es lo mismo sin comer la famosa barbacoa, la cual puede ser de carne de borrego o de chivo, la cual está envuelta en pencas de maguey y cocida en horno de tierra.

Para que la barbacoa quede jugosa, suave y con gran sabor se tienen que invertir varias horas. Ya que el proceso de elaboración comienza desde la elección de la carne, cómo se corta y se deja orear. Luego cuando pasa al horno envuelta en las pencas, ya sea en una sola envoltura o varias.

Después viene la preparación del consomé, donde en muchos lugares acostumbran ponerle garbanzos, zanahorias, chiles verdes y hasta pulque. La barbacoa se deja reposar hasta que se va a comer o vender.

Al igual que con otros alimentos, la preparación de la barbacoa depende de la región, estilo e incluso alguna receta familiar. Por ejemplo, en el centro del país, encuentra sus orígenes en el pib, es decir, en un horno de tierra maya, según Larousse Cocina.

Los estados donde está más arraigado este platillo son Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Edomex, Morelos y la Ciudad de México. En esta última, son las alcaldías Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco y la Magdalena Contreras donde se prepara en grandes cantidades para cualquier ocasión especial. Por esto, la barbacoa también tiene su feria.

¿Cómo será la Feria de la Barbacoa y el Pulque 2026 en CDMX?

Es momento de que vayas preparando tu agenda, ya que en la alcaldía Magdalena Contreras se afinan los detalles para la feria gastronómica que sorprenderá a todos los asistentes.

La edición 22 de la Feria de la Barbacoa y el Pulque 2026, tendrá a los mejores expositores para que disfrutes de las mejores versiones de la popularmente conocida como “barbacha”.

Los verdaderos aficionados saben que la degustación comienza con el consomé, luego con la pancita servida en tacos y posteriormente con los tacos de barbacoa con tortillas de maíz, los cuales pueden ser “suaves” con tortillas recién salidas del comal o “dorados” los cuales van fritos al estilo flauta. Todo va coronado con cilantro, cebolla y salsas.

Pero no solo podrás comer y comprar la mejor barbacoa de la ciudad, también tendrás la oportunidad de beber pulque de todos sabores, la “bebida de los dioses”.

También habrá actividades culturales y música en vivo, aunque hasta el momento no han dado a conocer la cartelera completa, pero en N+, te estaremos informando de todos los artistas que se presentarán en la Feria de la Barbacoa.

La Feria de la Barbacoa y el Pulque 2026 se realizará del 13 al 15 de noviembre, en un horario de 8:00 a 19:00 horas. La cita es en la Explanada de la alcaldía, ubicada en José Moreno Salido S/N, Col. Barranca Seca. La entrada es gratuita y puede acudir toda la familia. ¿Ya sabes con quién vas a ir?

EPP