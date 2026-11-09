Sociedad

¿Cuánto Ganan los Trabajadores de los Módulos de Atención del INE?

Los trabajadores rechazan la propuesta salarial enviada por el árbitro electoral del 6%; priden el 100%

Trabajadores del INE mantienen un paro nacional para exigir mejores condicionesFoto: Cuartoscuro
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