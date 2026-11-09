¿Cuánto Ganan los Trabajadores de los Módulos de Atención del INE?

Los trabajadores del INE iniciaron este lunes una serie de protestas para exigir mejores condiciones laborales, entre ellas, un paro nacional en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), en los que se realizan trámites relacionados con la credencial de elector.

Y si bien mañana volverán a sus actividades y los trámites se reanudarán, refieren que continuarán sus movilizaciones hasta que se cumplan sus demandas, en las que destaca un aumento salarial. Pero, ¿cuánto ganan actualmente y por qué quieren un incremento del 100%?

Desde la semana pasada, los trabajadores advirtieron que suspenderían actividades, ya que las condiciones en las que desempeñan sus funciones no son las adecuadas en materia de infraestructura, sueldo, personal suficiente y respeto a sus derechos,

"Gastaron millones de pesos en contratos a modo y favoritismos. Una burla y descaro ver cómo los de arriba se sirven con la cuchara grande mientras que a módulos solo migajas les dan", afirmaron en su convocatoria.

Por esta razón, comenzaron con las actividades para hacer visibles sus exigencias en diversas entidades del país. En algunos casos cerraron por completo los módulos, mientras que en otros colocaron mantas en las que refieren que laboran bajo protesta o los servicios son parciales. También en otras regiones los trabajadores del INE llevaron a cabo marchas y bloqueos.

Luego de las movilizaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se inició una revisión integral del funcionamiento de las áreas que conforman la institución, con la finalidad de fortalecer los procesos internos y mejorar las condiciones en las que se desempeña el personal, especialmente con aquellos que laboran en los MAC.

Asimismo, dio a conocer su propuesta para dar solución a una de sus principales demandas: el aumento salarial.

“A partir de los primeros resultados de las revisiones laborales, salariales y operativas, y con la voluntad de traducir este ejercicio en soluciones concretas, el INE plantea un incremento salarial del 6% para el personal”, puntualizó en un comunicado.

Sin embargo, esta propuesta de aumento al sueldo de los trabajadores con nivel FA1 a un 6% a partir de enero de 2027 no fue del agrado de los manifestantes, ya que no sería un ingreso significativo, porque en total serían entre 510 y 630 pesos.

Lo anterior, porque actualmente el personal de ese rango, es decir, que labora en los Módulos de Atención Ciudadana, gana actualmente entre 8 mil 500 y 10 mil 500 pesos mensuales, poco más de 4 mil pesos a la quincena.

EPP